Industrialiseringsingenjör Orkla Foods
2025-10-27
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 8 anläggningar i Sverige. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti mfl.
Industrialiseringsingenjör - för framtidens matproduktion
Vill du stå i centrum för framtidens livsmedelsinnovationer - där idéer blir till verklighet på produktionslinjen? Vi söker nu en driven och ansvarstagande ingenjör inom industrialisering som vill spela en nyckelroll i arbetet att ta våra produkter från utvecklingsköket till butikshyllan!
Om rollen
I rollen som industrialiseringsingenjör blir du länken mellan utveckling och produktion. Du ansvarar för att innovationsprojekten genomförs med fokus på arbetsmiljö, matsäkerhet, produktkvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet. Genom ditt arbete säkerställer att industrialiseringsfasen hanteras enligt våra etablerade processer och leder arbetet med riskvärdering, provkörning och implementering i samarbete med både lokala och centrala funktioner.
Du har ett helhetsperspektiv och ansvarar för att alla industrialiseringsaktiviteter bidrar till en gemensam riktning i fabriken, ser till att rätt resurser finns på plats och att övergången från idé till produktion sker smidigt. Tillsammans med övriga funktioner bidrar du till fabrikens långsiktiga arbete för en modern, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.
Exempel på ansvarsområden
* Driva industrialisering av innovations- och förändringsprojekt av produkt och process
* Planera och utföra provkörningar
* Vara kontaktperson mot centrala funktioner, tex inköp, produktions- och förpackningsutveckling
* Bidra till utveckling av fabrikens övergripande strategi och framtidsplaner
Varför välja oss?
Hos oss blir du del av en verksamhet med stark innovationskraft och stolta varumärken. Vi är ett företag som värdesätter hållbarhet, kvalitet och laganda - och vi vill att du ska växa med oss.
Här får du vara med och skapa framtidens livsmedel, i en miljö där idéer faktiskt blir till något som landar i människors vardag.
Placeringsort: Kumla, visst arbete kommer utföras i Örebro.
Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
* 3-årig högskoleutbildning inom livsmedel, teknik, kvalitet eller motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller annan tillverkande industri
* God erfarenhet av projektledning
* God förståelse för produkt- och förpackningsutveckling
* Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
* Förmåga att se helheten, analysera samband och kommunicera tydligt
Har du dessutom erfarenhet av matsäkerhetsarbete och vana vid affärssystem - då är du en bra match för det vi söker.
Vem är du?
Att vara en brygga mellan teknik och människa - där idéer blir till handling - är något som passar dig. Du är en person av struktur och ordning uppskattas, men samtidigt finns modet att tänka nytt och utmana det invanda. Din självständighet kombinerar du med en vilja att samarbeta, och det är lätt att skapa engagemang kring gemensamma mål. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.
Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
