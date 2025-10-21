Industrialiseringsingenjör med logistikinriktning
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
SAABs lagerverksamhet står inför en rad olika utmaningar framöver i samband med att produktionsvolymerna ökar. Vi söker därför efter en ingenjör med erfarenhet inom intern logistikutveckling som vill bidra till att framtidssäkra våra flöden och processer.
Som industrialiseringsingenjör kommer du att spela en central roll i att utveckla och effektivisera samt driva förbättringar i vår lagerverksamhet. Arbetet kommer bland annat att omfatta:
* Analys och förbättring av logistikflöden - Kartlägga processer, identifiera flaskhalsar och driva kostnadseffektiva förbättringar i lager och interna flöden.
* Utveckling och standardisering - Säkerställa kontinuerliga förbättringar genom nya arbetssätt, metoder och standarder.
* Projektledning - Planera, leda och driva förändrings- och utvecklingsprojekt inom logistik. Arbetet omfattar förstudier, framtagning av investeringsunderlag och säkerställa framdrift mot uppsatta mål.
* Digitalisering och systemstöd - Implementera och optimera digitala verktyg och affärssystem för att förbättra och automatisera logistiken.
* Dataanalys och beslutsstöd - Samla in och analysera data och nyckeltal för att mäta och förbättra logistiska processer.
* Utbildning - Hålla interna utbildningar och presentationer.
* Tvärfunktionellt samarbete och industrialisering - Arbeta tillsammans med leverantörer, produktion och andra siter (främst Göteborg och Huskvarna) för att utveckla hållbara och effektiva logistiklösningar.Publiceringsdatum2025-10-21Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en ansvarsfull och engagerad person som trivs med att ta egna initiativ och driva arbetet framåt. Du har ett naturligt självledarskap och kan prioritera och strukturera ditt arbete även när tempot är högt. Samtidigt är du flexibel och anpassningsbar när förutsättningarna förändras, och ser möjligheter där andra ser hinder. Du uppskattar att samarbeta med andra och är lyhörd, vilket gör att du snabbt skapar förtroende i kontakten med kollegor och andra funktioner i verksamheten.
Vi ser att du har en akademisk utbildning på som lägst högskoleingenjörsnivå samt några års arbetslivserfarenhet inom produktion eller tillverkande industri med fokus på internlogistik. Vi ser även att du har en god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
* LEAN- och förbättringsarbete - Vana att arbeta med ständiga förbättringar, eliminera slöseri och skapa effektiva flöden.
* Lagerautomatisering - Kunskap om automatiserade lagersystem och materialhantering av interna flöden.
* Standardisering av processer - Erfarenhet av att utveckla och införa gemensamma arbetsmetoder, rutiner och standarder inom logistik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
