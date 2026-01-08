Industrialiseringsingenjör
2026-01-08
Vi söker en kunnig och utvecklingsinriktad Industrialiseringsingenjör för ett ettårigt konsultuppdrag hos en kund inom försvarsindustrin i Karlskoga. Uppdraget passar dig som vill arbeta i en tekniskt avancerad och samhällsviktig verksamhet där industrialisering och robusta produktionsprocesser är avgörande för framgång.
Som Industrialiseringsingenjör har du ett övergripande tekniskt ansvar för producerbarhet och industrialisering. Du fungerar som länken mellan produktutveckling och produktion och är drivande i processer och aktiviteter kopplade till industrialisering, från prototyp till seriell produktion.
Rollen innebär kravställning mot design samt förberedelse för produktion för att säkerställa en repeterbar och effektiv realisering av design som möter uppsatta mål avseende kvalitet, kundkrav, arbetsmiljö och produktionseffektivitet.
Du förväntas snabbt sätta dig in i befintliga industrialiseringsprocesser och aktivt bidra med förbättringsförslag för att optimera övergången från utveckling till serieproduktion.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för producerbarhet och industrialisering ur ett tekniskt helhetsperspektiv.
• Kravställa mot konstruktion och design med fokus på tillverkningsbarhet.
• Förbereda produkter och processer för serieproduktion.
• Säkerställa att design uppfyller krav på kvalitet, arbetsmiljö, kundkrav och produktionsmål.
• Fungera som teknisk brygga mellan produktutveckling och produktion.
• Driva och delta i industrialiseringsrelaterade processer och förbättringsaktiviteter.
• Bidra till optimering av industrialiseringsprocessen från prototyp till serieproduktion.
• Medverka vid införande av nya produkter, processer och arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och flera års erfarenhet av industrialisering, produktionsteknik eller närliggande områden. Du är van att arbeta tvärfunktionellt och har förmåga att kombinera teknisk detaljförståelse med ett helhetsperspektiv.
• Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktionsteknik eller motsvarande.
• Erfarenhet av industrialisering och/eller produktionstekniskt arbete.
• God förståelse för tillverkningsprocesser och producerbarhet.
• Erfarenhet av kravställning mot konstruktion.
• Förmåga att driva förbättringsarbete och arbeta strukturerat.
• Ett analytiskt, lösningsorienterat och utvecklingsinriktat arbetssätt.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
Du är engagerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får påverka och utveckla arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta, vågar utmana befintliga lösningar och drivs av att skapa effektiva och hållbara produktionslösningar.
Om verksamheten
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För tjänster som är säkerhetsklassade kan krav på visst medborgarskap förekomma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För tjänster som är säkerhetsklassade kan krav på visst medborgarskap förekomma.

Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
