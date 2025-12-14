Indisk Kock

Bapuji Indisk Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-14


Kock till Indisk Restaurang Bapuji.
Restaurangen har funnits i 29 år och befinner sig i Älvsjö, nära Stockholmsmässan.
Nu söker vi en heltid kock som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av indisk eller asiatisk matlagning, eller ett stort intresse för det.
Är van vid arbete i ett högt tempo och trivs på linjen under service.
Är organiserad, stresstålig och har förmåga att hålla struktur i köket.
Gillar att samarbeta och kan ta en ledande roll vid behov.
Stresstålig och ansvarsfull.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: gmazam@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bapuji Indisk Restaurang AB (org.nr 559192-0631)
Älvsjövägen 2 (visa karta)
125 34  ÄLVSJÖ

Jobbnummer
9643346

