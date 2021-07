Improvement and Initiatives Manager inom kundservice till elbola - Clevry Sweden AB - Kontorsjobb i Stockholm

Clevry Sweden AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-07-06Om bolagetVår kund är ett internationellt elbolag placerade i Stockholm. De erbjuder smarta lösningar inom el, gas, värme och kyla och hjälper kunde och samhälle att ställa om till en mer klimatsmart värld.Till vår kund söker vi nu en Improvement and Initiativs Manager för ett uppdrag på 12 månader med chans till förlängning. Uppdragsstart sker så start som möjligt. Som konsult kommer du vara anställd av Clevry men arbeta hos vår kund.Din rollSom Improvement and Initiatives Manager kommer du driva både operativa och strategiska beslut och ha en nyckelroll när det kommer till ständig förbättring inom kundservice. Du kommer stötta ledningsgruppen och implementera överenskomna förändringar, initiativ och projekt.Du kommer arbeta nära kollegor med liknande ansvarsområden i de nordiska länderna samt andra affärsområden och funktioner där ditt fokus kommer vara att säkerställa ett effektivt förändringsarbete och att service både internt och mot kund håller förväntad standard.2021-07-06Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av liknande tjänst inom projektledning eller annan ledarroll inom kundservice. Du har god kunskap om vad fantastisk kundservice innebär samt erfarenhet från arbete med ständig förbättring. Du kommunicerar även flytande på svenska såväl engelska.Som person besitter du goda kommunikativa egenskaper samt en förmåga att bygga nätverk i en internationell organisation. Du har ett sätt att vara på som inspirerar och motiverar dina kollegor att sträva efter det lilla extra när det kommer till service och en förmåga att belysa komplexa problem från olika vinklar där du kan skapa förståelse och engagemang.Om ClevryI över 30 år har Clevry varit en game changer för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.RekryteringsprocessenVi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på telefonnummer +46 70 417 69 44. Varmt välkommen med din ansökan redan idagVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Clevry Sweden AB5850460