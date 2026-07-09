Implementation Lead till bank
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du arbeta i en central roll där du driver implementeringen av nya kunder och säkerställer en professionell och effektiv start på kundrelationen? För vår kunds räkning söker vi nu en projektledare som vill ta ett helhetsansvar för kundimplementering i nära samarbete med affär, kund och interna specialistfunktioner. Vi söker dig med tidigare bankerfarenhet och förståelse för företagskunder samt starka skills inom projektledning och koordinering. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vår kund är en väletablerad nordisk aktör inom finansbranschen med en stark position på den svenska marknaden. Företaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till både privat- och företagskunder och kännetecknas av ett stort fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. Genom en inkluderande företagskultur, högt engagemang och goda utvecklingsmöjligheter erbjuds du en arbetsplats där du får möjlighet att växa och bidra i en dynamisk och internationell miljö.
För vår kunds räkning söker vi nu en Implementation Lead där du kommer att leda och koordinera hela implementeringsprocessen för nya företagskunder, från signerat avtal till fullt operativ leverans. Som projektledare för kundimplementering ansvarar du för att leda och koordinera hela implementeringsprocessen för nya kunder – från beslut om affär till fullt operativ leverans. Rollen innebär många kontaktytor och kräver struktur, driv och god förmåga att hantera parallella aktiviteter. Du fungerar som kundens primära kontaktpunkt under implementeringsfasen och säkerställer att överenskomna lösningar, produkter och tjänster implementeras enligt plan, med hög kvalitet och inom givna tidsramar.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund. Vi söker dig som kan börja omgående och som ser långsiktigt på uppdraget då vår kund på sikt har som ambition att anställa den konsult som tilldelas uppdraget. Kontoret ligger beläget mitt i Stockholm City där man förväntas arbeta på plats.
I slutet av processen kommer vår kund att genomöra ett bakgrundskontroll på slutkandidaten.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för att guida nya kunder genom bankens processer, där du agerar spindeln i nätet mellan kund, sälj och tekniska experter för att säkerställa högkvalitativa leveranser.
Leda och driva implementeringsprojekt för nya företagskunder
Upprätta och följa upp detaljerade projekt- och tidsplaner
Koordinera interna resurser inom KYC/AML, IT och Operations
Säkerställa att kundavtal och interna regulatoriska krav uppfylls
Upprätthålla en löpande och professionell dialog med kunden under hela processen
Identifiera risker, beroenden och förbättringsmöjligheter i implementeringsflödet
Bidra till vidareutveckling och effektivisering av interna implementeringsrutiner
Vi söker dig som
Har god erfarenhet av arbete inom bank med fokus på företagsaffären
Har mycket goda kunskaper inom Cash Management och betalningstjänster
Har tidigare erfarenhet av koordinering eller projektledning av administrativa flöden
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Grundläggande kunskap i Salesforce
Erfarenhet av internationella kundrelationer och projektDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en strukturerad och affärsmässig person som trivs med att driva projekt framåt och koordinera flera kontaktytor samtidigt. Du tar naturligt ägarskap, bygger förtroendefulla relationer och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete och motiveras av att bidra till utveckling och förbättring.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5XQ9T5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9998223