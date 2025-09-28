Implantatklinik söker tandläkare

G7 Kraft AB / Tandläkarjobb / Bollnäs
2025-09-28


Visa alla tandläkarjobb i Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Ockelbo, Hudiksvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos G7 Kraft AB i Bollnäs

Tandläkare sökes till implantatklinik
Vi söker en engagerad och kompetent tandläkare som vill bli en del av vårt team! Hos oss arbetar vi med både allmäntandvård och implantatbehandlingar, med fokus på hög kvalitet och god patientkontakt.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i en väletablerad implantatklinik
Tillgång till modern utrustning och digitalt journalsystem
Trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor

Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare i Sverige
Har erfarenhet av implantatbehandlingar
Är noggrann, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Publiceringsdatum
2025-09-28

Om tjänsten
Omfattning: Heltid/deltid, enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Bollnäs / Edsbyn

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till: info@whitedent.se
Välkommen att bli en del av vår implantatklinik och bidra till friska leenden varje dag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: info@whitedent.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
G7 Kraft AB (org.nr 559439-3133)
Nygatan 4 (visa karta)
821 42  BOLLNÄS

Arbetsplats
Whitedent i Bollnäs & Edsbyn

Jobbnummer
9529804

Prenumerera på jobb från G7 Kraft AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos G7 Kraft AB: