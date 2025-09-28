Implantatklinik söker tandläkare
2025-09-28
Tandläkare sökes till implantatklinik
Vi söker en engagerad och kompetent tandläkare som vill bli en del av vårt team! Hos oss arbetar vi med både allmäntandvård och implantatbehandlingar, med fokus på hög kvalitet och god patientkontakt.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i en väletablerad implantatklinik
Tillgång till modern utrustning och digitalt journalsystem
Trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare i Sverige
Har erfarenhet av implantatbehandlingar
Är noggrann, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Publicering sdatum2025-09-28Om tjänsten
Omfattning: Heltid/deltid, enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Bollnäs / EdsbynSå ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till: info@whitedent.se
Välkommen att bli en del av vår implantatklinik och bidra till friska leenden varje dag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Nygatan 4
821 42 BOLLNÄS
