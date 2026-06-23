ILS-ingenjör till expansivt utvecklingsteam!
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2026-06-23
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Ta nästa steg som nyckelspelare på vår kunds expansiva utvecklingsavdelning. Här får du forma framtidens försvarslösningar i en tekniskt avancerad miljö som drivs av innovation och stark laganda!Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som ILS-ingenjör hos vår kund arbetar du i tidiga utvecklingsfaser för att säkerställa att underhållsperspektivet integreras i systemdesignen. Du agerar brygga mellan systemingenjörer och utvecklare för att samla in, analysera och förädla teknisk information. Som ILS-ingenjör erbjuds du en roll med stor utvecklingspotential i ett växande team där du får arbeta med komplexa system och påverka långsiktiga beslut i en social och dynamisk miljö.
För att lyckas i rollen har du en stabil teknisk bakgrund och en djup förståelse för hur komplexa system hänger ihop och varför processer sker i en viss ordning. Du har en stark förmåga att omsätta denna tekniska insikt till tydliga, strukturerade instruktioner och manualer. Som person är du utpräglat social och trivs i en koordinerande roll, där du samlar in och väger samman perspektiv från både systemingenjörer och utvecklare under täta möten och samarbeten.
Du erbjuds
En varierande och utvecklande roll med stor utvecklingspotential inom försvarsindustrin, där ditt arbete bidrar direkt till rikets säkerhet.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att proaktivt arbeta med teknisk information och underhållsanalys i nära samarbete med utvecklingsorganisationen för att skapa driftsäkra och hållbara produkter.
Samla in och analysera tekniskt underlag från olika systeminstanser
Delta i och driva möten med systemingenjörer och utvecklare för att säkra underhållsperspektivet
Genomföra driftsäkerhetsanalyser för att optimera framtida system
Tolka och arbeta med tekniska ritningar och flödesscheman
Skapa och revidera teknisk dokumentation, manualer och instruktioner
Självständigt utforska och omsätta komplex information till praktiska underhållsplaner
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning (t.ex. YH eller högskola) med relevant teknisk inriktning
Har arbetserfarenhet inom en produktägande verksamhet
Har erfarenhet av att läsa och förstå tekniska ritningar och flödesscheman
Har svenskt medborgarskap. Detta då tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver en godkänd säkerhetsprövning utifrån 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen.
Det är meriterande om du har
Ett genuint praktiskt tekniskt intresse
Erfarenhet av att ha arbetat nära en utvecklingsorganisation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I0IQ3Q". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9975717