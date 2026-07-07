ILS-Ingenjör Electronic Warfare Gripen EF
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Linköping
, Haninge
, Nyköping
, Västervik
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nästa ILS-Ingenjör inom Electronic Warfare Gripen?
Är du passionerad av teknik och vill göra en verklig skillnad? Här har du chansen att bidra till trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Området Electronic Warfare (EW) i Gripen
Vårt team ansvarar för kravställning och utveckling av EW-systemet som skyddar flygplanet mot hot. Systemet inkluderar radarvarnare, laser- och missilvarnare som upptäcker inkommande attacker, samt aktiva och passiva motmedel såsom elektronisk störning och fällning av remsor/facklor
Din roll
Vi söker en motiverad junior ILS-Ingenjör som vill utveckla, implementera och underhålla integrerade logistikstödplaner för komplexa system och utrustning. I denna roll kommer du att få möjlighet att lära dig och växa inom ett spännande och dynamiskt team.
Assistera vid livscykelkostnadsanalyser för att optimera resursanvändning.
Bidra till framställningen av tekniska manualer för att säkerställa korrekt användning och underhåll.
Säkerställa att vi följer de gällande regelverken och standarder för kvalitet och säkerhet.
Som junior ILS-Ingenjör kommer du att arbeta nära våra erfarna teammedlemmar för att förstå underhållsstrategier, ta fram underhållsdokumentation och minska de totala driftskostnaderna. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina analytiska färdigheter, uppmärksamhet på detaljer och vilja att lära sig.
Om du har en bakgrund inom teknik och en passion för logistik, inbjuder vi dig att söka och börja din karriär hos oss. Vi ser gärna att du har starka analytiska färdigheter, uppmärksamhet på detaljer och en vilja att lära sig
Du kommer att tillhöra ett team som arbetar med både Gripen C/D och Gripen E/F men även med utveckling av framtida stridsflyg. Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Du har ett genuint teknikintresse och trivas i en roll där du får kombinera struktur, samarbete och driv.
Förmåga att se helheten samtidigt som du kan sätta dig in i tekniska detaljer.
Nyexaminerad eller har jobbat ett par år och vill prova ett nytt område.
Har Ingenjörsutbildning inom relevant område.
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika intressenter.
Förmåga att ta egna initiativ och driva arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995536