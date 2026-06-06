ILS-ingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-06-06
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Vi söker en ILS-ingenjör för ett uppdrag i Lund. I denna roll kommer du att få arbeta med de flesta av elementen inom integrerat logistikstöd. Du kommer vara en nyckelroll i att säkerställa att avancerade lösningar är pålitliga, tillgängliga och hållbara under hela livscyklen. Ditt ansvar kommer omfattar planering, genomförande och uppföljning av ILS-leveranser. Arbetet sker i projektform och innebär nära samarbete både internt och externt med kunder och leverantörer.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Dina arbetsuppgifter inkluderar
• Leda och genomföra driftsäkerhetsanalyser samt kostnads- och underhållsanalys.
• Delta i anbudsarbete, planering och kravhantering för att säkerställa att leveranser uppfyller kundernas förväntningar.
• Arbeta med obsolescence för att möjliggöra underhåll av produkterna under hela deras livscykel.
• Bidra till att utveckla och implementera effektiva arbetssätt, verktyg och processer.
Din Profil
• Relevant ingenjörsutbildning.
• 3 års erfarenhet från något av områdena logistics engineering, underhållsanalys, kostnadsanalys, driftsäkerhetsanalys, obsolescence-hantering.
• Behärskar svenska och engelska utmärkt, både i tal och skrift.
• Analytisk, strukturerad och har ett starkt teknikintresse.
• Erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och har förmågan att skapa ordning och struktur även i dynamiska miljöer.
• God kommunikationsförmåga och är bra på att bygga relationer.
Utöver så är det meriterande om du har
• Kunskap om SX000i International specification for Integrated Product Support (IPS)
• Kunskaper om standarder inom ILS
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av försvarsindustrin eller liknande
• Kunskap om och intresse för databaser och dataarkitektur Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ILS-Ingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
224 84 LUND Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9951072