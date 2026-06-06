ILS-ingenjör
Avaron AB / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2026-06-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Som ILS-ingenjör får du en central roll i att säkerställa att avancerade produkter och system är tillförlitliga, tillgängliga och hållbara genom hela livscykeln. Du arbetar brett inom integrerat logistikstöd och är med från planering till genomförande och uppföljning av leveranser. Rollen innebär samarbete i projektform med både interna team, kunder och leverantörer, där du bidrar med struktur, analys och ett långsiktigt perspektiv på drift och underhåll.
Här får du arbeta i en tekniktung miljö där dina analyser och rekommendationer påverkar både leveransförmåga och framtida arbetssätt. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill kombinera teknik, analys och förbättringsarbete.
ArbetsuppgifterDu leder och genomför driftsäkerhetsanalyser samt kostnads- och underhållsanalyser.
Du deltar i planering, kravhantering och arbete kopplat till anbud för att säkra träffsäkra och hållbara leveranser.
Du arbetar med obsolescence-hantering för att möjliggöra underhåll och vidare support genom produktens hela livscykel.
Du följer upp ILS-leveranser och bidrar till att skapa tydlighet, kvalitet och framdrift i projekten.
Du är med och utvecklar samt implementerar effektiva arbetssätt, verktyg och processer inom området.
Du samarbetar nära med olika intressenter och bidrar till att bygga en välfungerande struktur i komplexa projektmiljöer.
KravRelevant ingenjörsutbildning.
Minst 3 års erfarenhet från något av områdena logistics engineering, underhållsanalys, kostnadsanalys, driftsäkerhetsanalys eller obsolescence-hantering.
Du behärskar svenska och engelska utmärkt, både i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap om SX000i International specification for Integrated Product Support (IPS).
Kunskap om standarder inom ILS.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet från försvarsindustrin eller liknande verksamhet.
Kunskap om och intresse för databaser och dataarkitektur.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862048-2039869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9950968