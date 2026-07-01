ILS Manager
Aleido Sweden AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-01
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Vill du arbeta med att skapa smarta och hållbara lösningar för underhåll av komplex utrustning eller fordon? Vill du vara med och bidra till ett växande, tekniskt område där alla detaljer tas i beaktande? Aleido söker nu en engagerad ILS Manager för att hjälpa oss skapa och hantera komplex teknisk information.
Vad rollen innebär
Beroende på din bakgrund kan du arbeta med allt från att utveckla materielvårdsscheman och skapa teknisk dokumentation till att analysera driftsäkerhet, underhåll och kostnader – eller ta ett strategiskt helhetsgrepp och forma långsiktiga underhållsplaner. Oavsett din roll får du jobba med ett systemperspektiv som sträcker sig från konceptfas till avveckling.
I rollen som ILS manager kommer du bland annat arbeta med att:
Leda och utveckla ILS-processer för nya och befintliga produkter
Säkerställa att produktsupport och logistiklösningar möter kundens krav
Skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunders R&D-avdelningar, teknikområden och funktionsledare inom produktsupport
Att bidra till förbättring och standardisering av ILS-metodik
Vem du är
Vi söker dig som har:
3-8 års relevant erfarenhet av systemanalys, teknisk dokumentation, service- eller underhållsingenjörsarbete.
Erfarenhet av ILS
Ett stort intresse för teknik, gärna med koppling till militära fordon eller maskiner.
God förmåga att leda, samordna och kommunicera mellan olika teknikområden
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Förmåga att skapa, strukturera och förenkla komplex information för hög användarvänlighet.
Svenskt medborgarskap i enlighet med uppdragets karaktär
Meriterande:
Erfarenhet av logistikstöd inom komplexa tekniska system eller försvarsrelaterade projekt.
Erfarenhet av logistics engineering och/eller S1000D
Eftergymnasial utbildning inom områden som fordonsteknik, maskinteknik eller mekatronik.
Erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin eller liknande teknisk bransch.
Vi söker en engagerad och driven individ med stark social förmåga. Du trivs i en roll med många kontaktytor och är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer. Vi värdesätter nyfikenhet och en vilja att lära sig samt fördjupa sig inom nya områden.
Varför Aleido?
Innovativ miljö: Hos oss får du arbeta med de senaste AI- och teknologitrenderna, i en kultur som värderar ständig utveckling och lärande.
Flexibelt arbete: Vi har en progressiv distansarbetsmodell som ger dig friheten att balansera arbetslivet på ett sätt som passar dig.
Utveckling i fokus: Vi erbjuder en lärandekultur där du ständigt utmanas och har möjlighet att växa. Vårt löfte om lärande innebär att vi delar kunskap generöst och värdesätter din strävan att växa.
Hållbar framtid: Vår vision är att skapa tekniska lösningar som är både innovativa och hållbara.
Vilka vi är
Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter eller system, eller söker kunskap och beredskap för att skapa varaktig förändring, inom en mängd branscher såsom fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den – genom att göra det avancerade lätt att förstå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999522-2079800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleido Sweden AB
(org.nr 556241-0638), https://work-sv.aleido.com
Björns Trädgårdsgränd 1 (visa karta
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116 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleido Sweden Jobbnummer
9986830