ILS Manager - System & Livscykel
Sigma Technology Engineering AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-06-26
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JobbeskrivningVill du leda arbetet som säkerställer att avancerade tekniska system fungerar – över hela sin livscykel?Nu fortsätter vi att etablera Sigma Technology Engineering i Östergötland.Vi bygger ett affärsområde med fokus på kvalificerade roller inom teknik, system och livscykelhantering – och söker nu en erfaren ILS Manager som vill arbeta i våra kunduppdrag.Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt ansvar, teknisk expertis och ledarskap – i uppdrag där du får en central roll i att utveckla hållbara, tillgängliga och effektiva system över tid.Om rollenSom ILS Manager ansvarar du för att leda och utveckla arbetet kring Integrated Logistics Support (ILS) i komplexa teknikprojekt.Du säkerställer att produkter och system kan drivas, underhållas och vidareutvecklas på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt genom hela livscykeln.Rollen innebär ett helhetsansvar där du arbetar både strategiskt och operativt – från tidiga faser till leverans och vidare in i drift.Dina ansvarsområden inkluderar:
Leda och samordna ILS-arbetet i tekniskt avancerade projekt
Ta fram och implementera strategier för livscykelhantering (LCM)
Säkerställa krav kopplade till drift, underhåll, tillgänglighet och support
Driva analyser såsom LSA, LCC, tillförlitlighet och underhållsoptimering
Planera och utveckla underhålls- och reservdelsstrategier
Koordinera tvärfunktionella team (teknik, produktion, inköp, service)
Fungera som rådgivare till kunder i frågor kopplade till livscykel och systemstöd
Bidra till utveckling av metoder och arbetssätt inom ILS
Du blir en central aktör i projekten med stort inflytande på både lösningar och resultat.BaskunskaperVi söker dig som är trygg i din kompetens och har erfarenhet av arbete inom ILS eller livscykelhantering.Du har en god systemförståelse och är van att arbeta i komplexa, teknikintensiva miljöer.Vi ser att du har:- En ingenjörsutbildning inom exempelvis logistik, maskinteknik, produktion eller systemteknik. Alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Master- eller civilingenjörsexamen är meriterande. - Flerårig erfarenhet av arbete inom ILS / Integrated Logistics Support- Erfarenhet av att leda arbete eller koordinera team i projekt- God kunskap inom LSA, LCM, underhållsanalys eller liknande områden- Erfarenhet från teknikintensiva verksamheter (t.ex. försvar, industri, systemutveckling)- Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Vi arbetar nära våra kunder och B-körkort är en förutsättning.Då vi ofta arbetar inom försvarsindustrin eller andra samhällsviktiga verksamheter så är tjänsterna oftast säkerhetsklassade och kan medföra krav på visst medborgarskap.Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhetFör att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar, skapa struktur och driva arbete framåt i komplexa miljöer.Vi tror att du är:
Strukturerad och analytisk – du skapar ordning i komplexa sammanhang
Helhetsorienterad – du ser sambanden mellan teknik, kostnad och nytta
Tydligt ledarskap – du får med dig människor och bygger samarbeten
Kommunikativ – du förmedlar budskap tydligt till olika målgrupper
Resultatinriktad – du driver arbetet framåt och levererar
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Meriterande
Erfarenhet från försvarsindustrin eller annan säkerhetskritisk verksamhet
Bakgrund inom systemengineering eller kravhantering
Erfarenhet av tillförlitlighet, RAMS eller konfigurationsledning
Värnplikt eller erfarenhet från Försvarsmakten
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt inom ILS
Vi ser det som meriterande om du har genomfört värnplikt eller annan relevant erfarenhet från Försvarsmakten. Även likvärdig erfarenhet inom säkerhet, beredskap eller liknande områden ses som ett plus.Vi erbjuderDu blir en del av Sigma Technology Engineering där vi kombinerar teknisk kompetens med en stark laganda. Som konsult hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och att ha roligt tillsammans.
Vi sätter dig som konsult i centrum. Ditt välmående, din utveckling och dina karriärsmål är vår prioritet.
Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och växa hos oss under lång tid. Som konsult hos oss får du alltid en engagerade ledare och kollegor, en trygg anställning, en flexibel arbetsplats, och möjlighet till bra balans i livet.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Engineering AB
(org.nr 559265-7919), https://www.sigma.se
Ågatan 9 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Sigma Technology Engineering Kontakt
Elin Kovacic elin.kovacic@sigmatechnology.com 46706004508 Jobbnummer
9981901