ILS Ingenjör Stockholm/Umeå
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2026-06-26
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Vi söker just nu ingenjörer till området ILS/IPS (Integrated Logistic Support/ Integrated Product Support) i Stockholm och Umeå för spännande och varierande uppdrag inom branscher som försvar, industri och infrastruktur. Möjligheterna till olika typer av uppdrag är stora och vi arbetar med komplexa system i teknikens framkant, med allt från ubåtar till flygplan. Vi är med och utvecklar nästa generations produkter och system som bidrar till ett tryggare samhälle, både i Sverige och vår omvärld. Vi är med och bidrar till en hållbar utveckling med hela livscykeln i fokus.
Din roll som ILS-konsult
Är du intresserad av teknikutveckling, drift, underhåll och tillgänglighet? Då kan vi ha rätt möjlighet för dig.På Combitech erbjuder vi en trygg anställning med varierande uppdrag inom flera spännande teknikområden. Hos oss får du möjlighet att utvecklas - både i din roll och som person. Vår ambition är att vara arbetsgivaren för dig som vill växa, både professionellt och personligt.
Som ILS‐ingenjör blir du en central del i att utveckla system som inte bara fungerar - utan som fortsätter fungera över tid. Du arbetar i projekt kopplade till exempelvis stridsledningssystem, marina plattformar, militära fordon, flygsystem och avancerade sensorsystem. Du kan även arbeta med andra typer av komplexa tekniska system där driftsäkerhet, tillgänglighet och ett tydligt livscykelperspektiv är avgörande.
I rollen kommer du att säkerställa att drift, underhåll och support beaktas redan i designfasen. Du arbetar med ILS‐planering, kravställning och uppföljning mot leverantörer. Genomför analyser inom driftsäkerhet, underhållsmässighet, tillgänglighet och livscykelkostnad. Du kommer troligt arbeta med metoder som LSA, FMECA, LORA och LCC - eller motsvarande analyser inom reliability engineering.
Det innebär att du är med och tar fram och utvecklar underhållsstrategier, underhållsplaner och reservdelslösningar. Du optimerar reservdelsförsörjning och bidrar till effektiva lager- och supply chain‐lösningar. Du arbetar med teknisk data i PLM-, PDM- eller ERP‐system och bidrar till teknisk dokumentation och utbildningsunderlag. Ett nära samarbete med projektledning, systemingenjörer, driftorganisation och kunder är en stor del av din roll.
Annonsen gäller för följande orter: Stockholm och Umeå.
Vi söker dig som
Är teknikintresserad och trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och helhetsperspektiv. Du har en naturlig förmåga att samarbeta och att skapa förståelse mellan teknik, verksamhet och affär.
Vi söker dig som har erfarenhet av:
ILS/IPS, RAMS, Life cycle Management eller motsvarande inom produktstöd
Arbete med komplexa tekniska system, gärna ur ett livscykel- eller driftperspektiv
Analysmetoder såsom LSA, RAMS, FMECA, LORA, LCC - eller motsvarande inom reliability och maintenance engineering
Underhållsberedning, underhållsstrategi eller arbete med reservdelar och supportlösningar
PLM/PDM/ERP-system eller arbete med produktdata och konfigurationshantering
Teknisk dokumentation, kravhantering eller systems engineering
Vi tror att du har en akademisk examen inom relevant teknikområde, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav för tjänsten. Har du hunnit arbeta några år, har erfarenhet från relevant bransch eller har arbetat meddriva projekt är detta meriterande.
Är du ny inom ILS-området kommer du att få en gedigen introduktion av erfarna kollegor, som stöttar dig i ditt arbete. Du får även möjlighet att delta i utbildningar inom de processer och metoder som används.
För oss är det en självklarhet att dela kunskap och samarbeta för att möta kundernas behov, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar vår kompetens och bygger vidare på vår samlade erfarenhet.
Då flera av våra tjänster innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning.
Urval sker efter sommaren. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson & rekryterande chef: Andreas Andersson, andreas.andersson (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9981848