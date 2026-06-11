ILS ingenjör
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-11
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Sektionen Aircrew Equipment växer och söker nu en ILS-ingenjör som vill vara med och utveckla framtida tekniska lösningar för Gripenpiloternas utrustning.
Din roll
I din roll kommer du att arbeta i tätt samarbete med projektledare och andra ingenjörer med att utveckla och säkerställa en underhållslösning och tillhörande underhållssystem för Gripenpiloternas hjälmsystem, dräktsystem och överlevnadssystem.
Det ingår bland annat att genomföra kravarbete, ta fram specifikationer, granska leverantörers arbete och leveranser, genomföra underhållsanalyser och skapa underhållsdokumentation som ska anskaffas eller vidmakthållas av kunden. Du kommer få ta eget ansvar och ha möjlighet att arbeta självständigt.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och teknisk nyfikenhet står i centrum. Vi är en blandning av både juniora och seniora kollegor som har kul på jobbet.
Vi söker dig som vill arbeta i teamet, är nyfiken, engagerad och bidrar med ett positivt driv i teamet.
Du blir en del av ett kunnigt team där samarbete och teknisk nyfikenhet står i centrum. Du arbetar i teamet, men även en hel del självständigt. Du är nyfiken, engagerad och bidrar med ett positivt driv i teamet. Publiceringsdatum2026-06-11Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som gärna tar initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och värdesätter att nå gemensamma mål tillsammans med andra.
Krav för tjänsten
Du har civil-/högskoleingenjörsutbildning eller yrkeshögskoleutbildning inom underhåll alternativt motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Meriterande
Utbildning inom maskinteknik, design och produktutveckling, textilingenjör eller motsvarande kompetens
Du har erfarenhet av arbetsformer knutna till ILS eller andra underhållskoncept, antingen genom arbetserfarenhet eller som nyexaminerad.
Erfarenhet av system- och/eller apparatutveckling
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Eftersom vi rekryterar i semestertider kan det dröja något innan du får svar på din ansökan. Observera att vi endast tar emot ansökningar via länken i annonsen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata (visa karta
)
587 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB rebecca.selin@saabgroup.com Jobbnummer
9958673