ILS -ingenjör inom försvarssektorn
Vi söker nu ingenjörer inom ILS (Integrated Logistic Support/Integrerat Logistikstöd) till våra team i Lund, Helsingborg, Kristianstad och Växjö. Hos oss får du arbeta i spännande och varierande uppdrag inom områden som försvar, industri och infrastruktur. Vi arbetar med komplexa system i teknikens framkant, från ubåtar till flygplan, och är med och utvecklar nästa generations produkter och lösningar. Vårt arbete bidrar till ett tryggare samhälle, både i Sverige och vår omvärld, och vi verkar för en hållbar utveckling med hela livscykeln i fokus.
Din roll som ILS ingenjör
Vår enhet inom ILS på Combitech arbetar med teknikutveckling av komplexa system där drift, underhåll och tillgänglighet är centrala delar redan från tidiga utvecklingsfaser. Arbetet omfattar områden som designpåverkande ILS, drift- och underhållsanalyser av komplexa system, främst inom försvarsindustrin - samt modellering och dimensionering av supportlösningar och ILS/LSA-management (Logistic Support Analysis).
I rollen bidrar du till att säkerställa att system och produkter får hög tillgänglighet, god underhållsmässighet och effektiv drift över hela livscykeln. Vi arbetar för att öka effektiviteten hos tekniska system och samtidigt reducera LCC (Life Cycle Cost) över systemets eller produktens livslängd. Arbetsuppgifterna i rollen kan omfatta områden såsom strategi och ledning inom ILS (ILS-management), projektledning, underhållsplanering, reservdelsoptimering, tillförlitlighets- och livscykelanalyser samt kravhantering och kravnedbrytning. Dina arbetsuppgifter kan även inkludera LSA, predikteringar och andra ILS-relaterade analyser, och hela ILS-området ligger öppet för framtida utmaningar och utveckling.
Vi tillämpar vedertagna standarder och väl beprövade analysmetoder samt har tillgång till flera etablerade stödsystem och verktyg som används inom branschen.
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team med blandad erfarenhetsbakgrund, där kunskapsdelning är en självklar del av vardagen. Du ges möjlighet att diskutera komplexa frågor och problem med erfarna kollegor, samtidigt som du även kan fungera som mentor för mer juniora medarbetare. Arbetet innebär täta samarbeten med olika discipliner i projekten, vilket ger dig möjlighet att bredda din kompetens och fördjupa din förståelse för helheten. Resor i tjänsten kan förekomma.
ILS är en internationellt etablerad ledningsstrategi som främst används inom försvarssektorn, men även inom civil industri där den ofta benämns RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Supportability/Safety). I korthet innebär strategin att drift och underhåll beaktas redan under utvecklingen av ett system och sedan genom hela dess livslängd, i syfte att över tid säkerställa en balans mellan kostnad, kvalitet och teknisk funktion.
Vi söker dig som
Du är teknikintresserad och trivs i en roll där nära samarbete med kunder och kollegor är en naturlig del av vardagen. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, ser värdet i tydlig och respektfull kommunikation och har en positiv grundsyn. För oss är det en självklarhet att dela kunskap, lösa problem tillsammans och kontinuerligt utveckla vår kompetens, och vi ser gärna att detta även präglar ditt arbetssätt.
Vi tror att du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom ett teknikområde, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav för tjänsten. Har du hunnit arbeta några år, har erfarenhet från relevant bransch eller har arbetat med projektledning är detta meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller intresse för försvarsdomänen eller försvarsindustrin, men det är inget krav. Är du ny inom ILS-området eller försvarssektorn kommer du att få en gedigen introduktion av erfarna kollegor samt möjlighet att delta i interna utbildningar kopplade till de processer, metoder och verktyg som används i våra uppdrag.
Det är även meriterande om du har kännedom om eller erfarenhet av ett eller flera av följande områden: ILS, projektledning, stödverktyg som Opus och WQS (Relex), erfarenhet av underhållsberedning, ILS-planering, LORA, FMEA och FMECA, driftsäkerhet, systemsäkerhet, reservdelsoptimering, Life Cycle Management, FRACAS, RBD m.m. samt standarder inom ILS/RAMS som exempelvis ASD-sviten, MIL-STD-1388, DEF STAN 00-60(0).
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Kontaktperson: Markus Pamp, markus.pamp@combitech.com
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
