IKT-pedagog till utvecklingsenheten
2025-12-29
Vill du vara med och skapa en smidig och fungerande digital vardag för socialförvaltningens verksamheter? Som IKT-pedagog hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att medarbetare och chefer har rätt verktyg, behörigheter och stöd för att kunna göra skillnad för Halmstads invånare varje dag.
Det här är ett jobb där ditt engagemang och din service direkt påverkar kvaliteten i kommunens arbete.
I den här rollen arbetar du nära verksamheten och är en central kontaktpunkt för frågor som rör system, licenser och digital utrustning. Vardagen är varierad och du får följa ärenden från start till mål, ofta i dialog med både användare och IT-support.
Du kommer bland annat att arbeta med:
- Behörighetsadministration och administration i verksamhetssystem vid ny- och avanställningar
- Beställning och förvaltning av licenser, appar till mobiler och programvaror till datorer
- Kontroll och uppföljning av prenumerationer
- Administration av IT-tillbehör som surfplattor, telefoner samt XR/VR-teknik
- Livscykelhantering av surfplattor och telefoner
- Stöd till verksamheten genom att lägga upp och följa upp ärenden i IT-supporten - särskilt i mer komplexa situationer
- Medverkan i workshops och utbildningsinsatser inom IT-området
- Samordning av utbildningar, exempelvis inom Microsoft 365
- Vardagssupport på plats till chefer och medarbetare
- Deltagande i funktionsmöten och kontinuerlig samverkan inom teamet
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid för att möta verksamhetens behov.KvalifikationerKvalifikationer
- Gymnasial utbildning inom relevant område
- B-körkort (du använder bil i tjänsten)
Meriterande
- Utbildning inom IT-administration
Personliga kompetenser
För att trivas och lyckas i rollen behöver du framför allt följande beteenden i vardagen:
Serviceinriktning - Du lyssnar in behov, bemöter användare professionellt och anpassar din kommunikation så att andra känner sig trygga och hjälpta. Du agerar med tålamod och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, så att verksamheten får det stöd som behövs.
Problemlösning - Du analyserar situationer, hittar orsaker och föreslår konkreta åtgärder. När något inte fungerar som tänkt tar du initiativ, söker information och driver processen vidare tills problemet är löst.
Planerande och strukturerande - Du organiserar ditt arbete, prioriterar utifrån uppdragets krav och följer upp så att ärenden blir klara i tid och med god kvalitet. Du dokumenterar, säkerställer korrekta underlag och skapar ordning i system och rutiner.
Stresstålighet - Du behåller lugnet i perioder med högt tempo och flera inkommande ärenden samtidigt. Du gör kloka avvägningar och håller fokus på det som ger störst nytta för verksamheten.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att kommunens digitala verktyg fungerar för dem som möter invånare varje dag. Vi erbjuder en arbetsplats där kollegialt stöd, samarbete och utveckling är viktiga delar av vardagen. Du får en god introduktion och möjlighet att växa och bredda din kompetens inom IT-administration.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning, samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar därför sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du styrka att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen. Det kan ske genom att visa medborgarskap i EU/EES eller Schweiz (via pass, nationellt ID-kort eller personbevis med ID-handling). Kan du inte det behöver du uppvisa arbetstillstånd alternativt styrka att du är undantagen från krav på arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Utvecklingsenheten är en del av förvaltningens stab och arbetar på uppdrag av förvaltningschef. Enhetens uppdrag är att bistå förvaltningsledning i omvärldsbevakning, utrednings- utvecklings- och uppföljningsuppdrag i frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Vi är 12 medarbetare och en chef, med olika specialistkompetenser inom digitalisering/IT, verksamhetsplanering och uppföljning i de delar som rör kvalitet, mål och internkontroll och strategisk kompetensutveckling.
På utvecklingsenheten är också två tjänster organiserade som har kommunövergripande uppdrag inom funktions-rätt och våld i nära relationer.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Månadslön
Socialförvaltningen, Stab (SO) Kontakt
Anna Francke Wiking anna.francke.wiking@halmstad.se +46708248917 Jobbnummer
