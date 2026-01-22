Ignis Söker En Familjerättsjurist/boutredare
2026-01-22
Vi söker nu en familjerättsjurist/boutredare till vårt huvudkontor i centrala Stockholm. Det här är rollen för dig som brinner för successionsrätt och som vill vara med och utveckla juridikfunktionen på en personlig och kollegial arbetsplats.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
I rollen som familjerättsjurist/boutredare hos oss kommer du att arbeta med varierande ärenden inom familjerätt och arvsrätt. Bland annat arbetar du med upprättande av bouppteckningar, bodelningar, arvsskiften samt dödsboförvaltningar och testamenten. Du kommer även att upprätta gåvobrev, samboavtal, framtidsfullmakter och andra dokument som efterfrågas av våra kunder. I arbetet ingår också att ge löpande rådgivning i familjerättsliga frågor och du kommer att ha nära och kontinuerlig kontakt med byråns kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av boutredningsarbete och/eller har juristexamen och arbetat i minst ett år med familjerättsliga frågor.
Som person är du lyhörd med en mycket god kommunikationsförmåga. Du är ansvarsfull, ambitiös och har stark servicekänsla. Vidare har du en naturlig fallenhet för att skapa goda relationer. Du trivs med att möta människor i olika livssituationer och är förtroendeingivande, prestigelös och noggrann. Vi värdesätter driv och engagemang. För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du erbjuds:
Vi erbjuder dig en varierad och utvecklande roll där du får arbeta självständigt med kvalificerade juridiska frågeställningar. Du blir del av ett team med glada och engagerade medarbetare på en arbetsplats med kollegial stämning och högt i tak.
Frågor?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Hacer Anar, 08-673 83 05.
Ansökan
Skicka in din ansökan innehållandes CV och personligt brev till hacer.anar@ignis.se
så snart som möjligt, intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Stiftelsen IGNIS äger IGNIS Begravningsbyråer, Frid Begravning, Eskilstuna Begravningsbyrå, Westlings Begravningsbyrå och ABJ. Stiftelsen drivs utifrån ideellt syfte med fokus att verka för goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande av avlidna. IGNIS Begravningsbyråer är en av Sveriges största privata auktoriserade begravningsbyrå. Att vi är auktoriserade innebär bland annat att våra medarbetare har genomgått auktorisationsutbildningar anordnade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
