IFK Lindesberg söker kanslist
2025-09-18
Om jobbet
Ifk Lindesberg är en anrik förening som bildades redan 1905. Idag ligger den idrottsliga fokusen på fotboll men det finns även skidor, gåfotboll och en nystartad satsning på discogolf inom föreningen. Totalt har föreningen ca 500 medlemmar fördelade från knatte till senior. Verksamheten bedrivs året om på vår anläggning i fritidsbyn i Lindesberg.
IFK Lindesberg söker en kanslist
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du som kanslist blir föreningens naturliga samlingspunkt. I jobbet får du nära kontakt med föreningens medlemmar, ledare och styrelse.
• Planera, boka och följa upp träningstider
• Planering av aktiviteter, ledarträffar, möten mm.
• Löpande uppdatera medlemsregister
• Uppföljning av föreningsförsäljning med sammanställning mot respektive lag
• Dokumentera och förbereda inköp inför bokföring
• Hantering och uppföljning av domarersättningar, milersättningar mm
• Planering och uppföljning av föreningsevent
• Kontaktperson för uthyrning av träningsläger mm
• Uppdateringar på klubbens hemsida
• Kontaktperson för föreningens ledare
• Kontaktperson mot SISU mm
• Uppdatera styrelsen löpande med eventuella frågor och ge lägesrapport Profil
• Öppen och kommunikativ
• God struktur och administrativ erfarenhet
• God vana i olika datormiljöer (för bokningssystem, rapportering, osv.) samt MS-Office
• Tidigare erfarenhet av administration och enklare bokföring är meriterande
För att klara jobbet behöver
• Du vara strukturerad och ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift
• Du kunna hantera ett stort kontaktnät
• Du vara beredd att hantera många olika frågor och inte vara främmande för att rycka in där det behövs
• Du vara beredd att jobba självständigt i många frågor. Detta då rollen rapporterar till styrelsen som jobbar helt ideellt och inte alltid är tillgänglig under normala arbetstider
Kontakt och ansökan:
Tjänsten är placerad i Lindesberg men del av arbetet kan skötas på distans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: ifk.lindesberg@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kanslist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ifk Lindesberg
, https://www.laget.se/ifklindesberg
Fotbollsgatan 11 (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Lindesberg, Ifk Kontakt
Ordförande IFK Lindesberg
Petter Carlsson petter.carlsson73@gmail.com 0703915354 Jobbnummer
9516015