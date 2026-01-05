Iduna Söker Digital Marknadsförare
Iduna AB / Marknadsföringsjobb / Varberg Visa alla marknadsföringsjobb i Varberg
Nu söker vi en digital marknadsförare med focus på copywriting som vill ta sig an utmaningen att driva och utveckla våra nyhetsbrev och sociala medier. Brinner du för att skapa inspirerande texter och content? Då är detta ditt nästa jobb!
I den här breda rollen kommer du ha operationellt ansvar för strategin och innehållet i Idunas nyhetsbrev och sociala medier. Du kommer säkerställa att våra sociala medier följer koncepten, du planerar och skapar content och har löpande uppföljning av våra sociala medier.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt intresse för copywriting, sociala medier, smycken samt vara säljorienterad.
Vi söker dig som har en god analytisk och kommunikativ förmåga, självständig och kreativ. Kunskaper i Photoshop, Indesign, Meta business suite och Google analytics är meriterande.
Du kommer att arbeta i en kreativ miljö på marknadsavdelningen och rapportera till marknadschef. Du kommer ha ett nära samarbete med alla på marknadsavdelningen, därav är det viktigt med en positiv inställning samt ha lätt för att arbeta med andra människor.
För rätt person är detta en spännande tjänst där du från start har möjlighet att forma och påverka ditt arbete. Det kräver dock att du vill och kan satsa mycket tid, energi och engagemang. Du måste vara duktig på att planera ditt arbete men snabbt kunna parera då det behövs.
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd/medarbetare med företrädesrätt.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Så ansöker du
