Iduna AB söker vikarierande E-commerce Manager
2026-01-26
Nu söker vi en vikarierande E-commerce Manager som vill leda arbetet och utvecklingen för Guldfynds, Albrekts Gulds och Hallbergs Gulds samt vårt finska koncept Kultajousis e-handel.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Varberg och du kommer att arbeta på plats på vårt kontor i vår kreativa miljö på marknadsavdelningen där du har ett nära samarbete med vår marknadsavdelning samt med externa samarbetspartners. Du rapporterar till Marknadschef och VD.
För rätt person är detta en spännande och utvecklande tjänst. Det kräver dock att du vill och kan satsa mycket tid, energi och engagemang. Rollen förutsätter att du är duktig på att planera ditt arbete, men även snabbt kan parera när det behövs.
Tjänsten innebär:
Övergripande ansvar för våra fyra hemsidor inklusive e-handel, såväl strategiskt som operativt.
Projektledning.
Ansvar för att sätta upp och nå uppsatta försäljningsmål för e-handeln.
Ansvar för löpande utveckling av hemsidor och e-handel såväl som över större utvecklingsprojekt.
Löpande analysera e-handelns försäljning och andra viktiga KPI:er - gärna med goda kunskaper i GA4 - samt vidta åtgärder för att nå uppsatta mål.
Övergripande ansvar över viss marknadsföring som, SEO, SEM, affiliates mm, i enlighet med övergripande marknadsplan och våra fyra koncepts målsättningar och strategier.
Löpande analysera effektiviteten i vår digitala marknadsföring och synlighet online.
Att leda och coacha ditt webmaster-team för att nå uppsatta mål.
Att du behöver ha möjlighet att resa till vårt kontor i Finland för att på plats stödja verksamheten där.
För att trivas hos oss och vara framgångsrik i denna roll bör du:
Ha flera års erfarenhet av att arbeta med e-handel och digital marknadsföring. Erfarenhet från detaljhandel är meriterande.
Ha minst två års erfarenhet av personalansvar.
Ha en eftergymnasial utbildning inom e-com, marknadsföring eller motsvarande.
Ha ett starkt driv och söka utvecklingsmöjligheter för att nå bättre resultat.
Vara analytisk och resultatinriktad samt ha erfarenhet av uppföljning av försäljnings- och lönsamhet.
Vara noggrann, strukturerad och kunna prioritera ditt eget såväl som teamets arbete.
Ha en kommunikativ förmåga och ha lätt för att samarbeta med andra människor.
Ha en prestigelös och positiv inställning.
Ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Kan du även finska är det meriterande.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid under 6 månader med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd/medarbetare med företrädesrätt.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
432 84 VARBERG Arbetsplats
Iduna Kontakt
HR-administratör
Jessica Pettersson hr@iduna.se Jobbnummer
