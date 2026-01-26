Iduna AB söker vikarierande CRM-chef
2026-01-26
Just nu söker vi en driven CRM-chef till ett vikariat som ansvarig för Idunas tre svenska kundklubbar och Kultajousis finska kundklubb. Vi söker dig som brinner för försäljning, har ett öga för kvalité och hög känsla för service samtidigt som du är snabbtänkt och administrativt lagd.
I din roll som CRM-chef kommer du att vara den viktiga länken mellan Iduna & Kultajousi och bolagens mest lojala medlemmar. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Varberg och du kommer att arbeta på plats på vårt kontor i vår kreativa miljö på marknadsavdelningen där du har ett nära samarbete med vår marknadsavdelning samt med externa samarbetspartners. Du rapporterar till Marknadschef och VD.
För rätt person är detta en spännande och utvecklande tjänst. Det kräver dock att du vill och kan satsa mycket tid, energi och engagemang. Rollen förutsätter att du är duktig på att planera ditt arbete, men även snabbt kan parera när det behövs.
I rollen kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
Ta fram analyser och statistik för våra klubbkampanjer.
Planera & skapa klubbkampanjer med löpande uppföljning.
Leda & coacha vårt CRM-team
Projektledning
Skapa och publicera klubbmaterial & utskick samt enklare grafiska utformningar efter beställning.
Producera nyhetsbrev. Här är textformulering A & O så därför söker vi dig som är idérik, tycker om att skapa varierade texter och kommunicerar flytande i svenska och engelska, gärna också finska.
För att vara den vi söker har du:
Arbetat med CRM-system tidigare
Ett starkt intresse för statistik, analys, marknadskommunikation och försäljning.
Kunskaper inom Office programmen.
Mycket god förmåga att organisera och planera.
Goda kunskaper i svenska och engelska och kommunicerar obehindrat i tal och skrift. Kunskaper i ytterligare språk såsom finska är meriterande.
Kunskaper i programmen InDesign, Photoshop & Fackta är meriterande.
Tjänsten avser ett vikariat under 6 månader med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd/medarbetare med företrädesrätt.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
