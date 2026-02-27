Iduna Ab Söker Produktchef
Iduna AB / Marknadsföringsjobb / Varberg Visa alla marknadsföringsjobb i Varberg
2026-02-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iduna AB i Varberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
IDUNA söker en kreativ och ansvarstagande Produktchef.
Som produktchef är uppdraget att ansvara för att utveckla ett säljande produktsortiment för våra butikskedjor Guldfynd, Albrekts Guld och Hallbergs Guld. Du har det övergripande ansvaret för sortiment, försäljning, inköp och budget för produktgruppen och du arbetar aktivt för att utveckla och optimera sortimentet genom kontinuerlig uppföljning och analyser samt att företagets marginalmål nås. Vidare deltar du i planering och genomförande av marknadsföring och aktiviteter för din produktgrupp. Som produktchef har du också kontakt med våra leverantörer och andra samarbetspartners kring sortiment, priser och kvalitet.
För att vara lämplig till tjänsten bör du:
Ha erfarenhet av produktutveckling inom detaljhandeln.
Ha god förståelse för varuflödet från inköp till butik.
Ha en för tjänsten relevant utbildning.
Vara skicklig i att använda Officepaketet, särskilt Excel. Erfarenhet av t.ex. AX Dynamics eller Adobe är meriterande.
Ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vara stresstålig och kunna hålla många saker igång samtidigt.
Vara analytisk, driftig och målmedveten.
Ha kunskap och intresse för mode, smycken och trender.
Ha god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Ha möjlighet att resa vid behov för att delta i tex mässor och leverantörsbesök.
Tjänsten är förlagd till vårt kontor i Varberg och du kommer att arbeta i en kreativ miljö på plats i produktavdelningen. Rollen innefattar personalansvar för ett team med en eller flera assistenter och du rapportera till Divisionchefen. Du kommer ha en nära kontakt med marknadsavdelning, produktchefskollegor samt avdelningarna för logistik och butiksledet.
För rätt person är detta en spännande tjänst med många utmaningar och stora möjligheter till utveckling. Det krävs dock att du vill och kan satsa mycket tid, energi och engagemang. Du måste vara duktig på att planera ditt arbete, men snabbt kunna parera och vara flexibel då det behövs. Tjänsten ställer höga krav på självständighet och initiativrikedom.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 119 butiker, Hallbergs Guld med 35 butiker och Albrekts Guld med 39 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1.6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 70 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058)
Härdgatan 35 (visa karta
)
432 84 VARBERG Arbetsplats
Iduna Kontakt
HR-administratör
Jessica Pettersson HR@iduna.se Jobbnummer
9768507