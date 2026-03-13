Iduna Ab Söker Kundtjänstmedarbetare
Iduna AB / Kundservicejobb / Varberg Visa alla kundservicejobb i Varberg
2026-03-13
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iduna AB i Varberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som brinner för service och försäljning!
I rollen som kundtjänstmedarbetare hos oss på Iduna kommer du ha en bred roll med mycket varierande dagliga uppgifter. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att ta emot samtal från våra kunder och butiker via telefon, chatt och mail vars frågor rör sig om alltifrån leveransbesked, ärendehantering, produkt- och servicefrågor. Det dagliga arbetet utförs i Office paketet och vårt ärendehanteringssystem, därav är en god datorvana en förutsättning för tjänsten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en hög servicekänsla, alltid sätter kunden i fokus, har förmåga att prioritera och ser merförsäljning som en naturlig del av arbetet. Vi söker dig som är flexibel, har lätt att kommunicera och är ansvarsfull. Du är en duktig administratör som sätter stolthet i att vara del av ett fantastiskt team och bidrar till att våra kunder och kollegor får suverän service i varje ärende.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Varberg och avser heltid, vikariat 6 månader med mycket stor möjlighet till förlängning. Tjänsten förutsätter att du kan arbeta varierade arbetstider och både vardag och helg.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 117 butiker, Hallbergs Guld med 33 butiker och Albrekts Guld med 39 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1.6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 70 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058)
Härdgatan 35 (visa karta
)
432 84 VARBERG Arbetsplats
Iduna Kontakt
HR-administratör
Jessica Pettersson hr@iduna.se Jobbnummer
9796486