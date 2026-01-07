Idrottsvaktmästare till Tekniska avdelningen
2026-01-07
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Vill du vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott, rörelse och gemenskap i Älvkarleby kommun?
Vi söker nu en engagerad idrottsvaktmästare som vill bidra till att våra fotbollsplaner, ishall och idrottsanläggningar håller hög kvalitet och är välkomnande för både föreningar och allmänhet.
Som idrottsvaktmästare blir du en viktig del av Parkgruppen inom Tekniska avdelningen. Du arbetar med drift, skötsel och underhåll av våra idrottsanläggningar, med särskilt fokus på fotbollsplaner och ishall. Arbetet är varierande och sker både inomhus och utomhus, året runt.
Du kommer att ansvara för underhåll och drift av idrottsanläggningar, vilket ställer krav på din strukturerade och kvalitetsmedvetna arbetsstil.
Som en del av vårt team är det viktigt att du är flexibel och har en god samarbetsförmåga för att möta olika behov och förväntningar från både kollegor och medborgare.
Ditt serviceinriktade förhållningssätt gör att du alltid sätter avdelningens uppdrag mot medborgarna främst.
Vi värdesätter ekonomisk medvetenhet, så ditt omdöme kommer att vara ovärderligt när det gäller att fatta beslut som påverkar vår budget och resursanvändning.
Med din personlighet och engagemang kan du vara med och bidra till en aktiv och hälsosam livsstil här i Älvkarleby kommun. Vi ser fram emot att få ta emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vår mångsidiga och dynamiska arbetsplats!Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer att vara varierande och klart orienterat mot att skapa en trygg och trivsam miljö för våra föreningar och medborgare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skötsel och underhåll av fotbollsplaner, ishall och andra idrottsytor
Avrop av material och servicearbete
Maskinkörning, enklare reparationer och service av anläggningens utrustning
Snöröjning, halkbekämpning och isvård under vinterhalvåret
Gräsklippning, linjering och övrig planskötsel under sommarsäsong
Daglig kontakt med föreningar, skolor och allmänhet
Delta i övriga arbetsuppgifter inom parkgruppen vid behov
Ditt arbete kommer att bidra till en inkluderande och inspirerande atmosfär där både idrott och gemenskap kan blomstra. Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och alltid har kvalitet i fokus. Är du redo att ta dig an denna spännande utmaning? Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Som Idrottsvaktmästare till Tekniska avdelningen erbjuder vi en spännande och mångsidig arbetsmiljö där du har möjlighet att göra skillnad varje dag. Här är några viktiga villkor för din framtida tjänst:
Arbetstid: Heltid, skiftarbete kan förekomma, och arbetstiderna kan variera med kvälls- och helgarbete utifrån verksamhetens behov.
Placering: Älvkarleby kommun, med närhet till natur och goda kommunikationer.
Kompetenskrav: Gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens inom området. Erfarenhet av drift och skötsel av idrottsanläggningar. Vana att hantera maskiner så som gräsklippare, traktorer mm. Kunskap om fastighetsunderhåll är meriterande.
Ekonomisk medvetenhet: Vi värdesätter ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Hälsa: Vi erbjuder en rökfri arbetsmiljö och uppmuntrar en hälsosam livsstil.
Vi ser fram emot din ansökan och att du blir en del av vårt engagerade team där vi tillsammans strävar efter att bidra till en positiv utveckling i vår kommun!
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du, enligt beslut av Kommunfullmäktige, krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Christer Muhr christer.muhr@alvkarleby.se 026-83010 Jobbnummer
9670312