Idrottsplatsvaktmästare vid behov
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen / Fastighetsskötarjobb / Boden Visa alla fastighetsskötarjobb i Boden
2026-07-02
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Bodens kommun har ett rikt föreningsliv och erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid. Vår vaktmästarenhet inom Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar, motionsspår och badplatser.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
I rollen som idrottsplatsvaktmästare blir du en del av vår vaktmästarenhet som ansvarar för kommunens idrottsanläggningar. Enhetens uppdrag är att ge god service till alla som bedriver verksamhet i våra anläggningar.
Arbetsuppgifterna omfattar drift, skötsel och underhåll av de anläggningar vi ansvarar för. I tjänsten ingår även att framföra fordon och maskiner, såsom ismaskin och traktor, samt att utföra reparationer och underhåll av material och utrustning. En viktig del är även att skapa och upprätthålla goda relationer med dem som nyttjar anläggningarna.
Tjänsterna är placerade inom vaktmästarenhet Nord/Syd och omfattar arbete i ishallen, sporthallar och konstgräsplaner. Vid behov kan du även arbeta på andra anläggningar inom vår verksamhet. Vi erbjuder timanställningar vid behov med tillträde till hösten eller enligt överenskommelse. Arbetet innebär kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• B-körkort
Meriterande är om du har:
• C-körkort
• Traktorvana
• Erfarenhet av arbete med idrottsanläggningar eller föreningsliv
• Intresse för idrott och föreningsverksamhet
Som person är du serviceinriktad, kan arbeta självständigt och är ansvarstagande. Du är hjälpsam och bekväm med varierande arbetsuppgifter och skiftande arbetsmiljöer. Du är med fördel praktisk och med fallenhet för reparation och underhåll.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Till hösten eller enligt överenskommelse.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335168". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen Kontakt
Enhetschef Fritid och ungdom
Peter Holmbom peter.holmbom@boden.se 0921-62332 Jobbnummer
9989358