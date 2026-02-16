Idrottsplatsvaktmästare till kultur och fritid
2026-02-16
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega till vårt team på idrott och fritid.
Avdelningen består idag av 9 personer och har ett omfattande och mångfacetterat uppdrag som syftar till att främja en aktiv och hälsosam livsstil för kommunens invånare. Det gör vi bland annat genom att:
- Stödja föreningslivet genom bidrag, utbildningar, dialoger och utvecklingsinsatser.
- Underhåll, skötsel och bokning av idrotts- och friluftsanläggningar inklusive idrottsplatser, sporthallar, friluftsgårdar och specialytor som till exempel isbanor, skateparker, boulebanor, skidspår och plogande banor på sjöisar.
- Främja folkhälsa genom att skapa möjligheter till fysisk aktivitet och social samvaro.
- Utveckla fritidsverksamhet för barn och unga, bland annat genom Fritidsbanken.
Som idrottsplatsvaktmästare arbetar du främst med våra idrotts- och friluftsanläggningar tätt tillsammans med dina arbetskamrater. Teamet du kommer att ingå i består av en arbetsledare och totalt tre idrottsplatsvaktmästare som utgår från Kungsängens IP. Du kommer framför allt att arbeta med skötsel, tillsyn och underhållsarbete av våra idrottsanläggningar, spontanidrottsytor och maskinpark. Dessa finns över hela kommunen. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Problemlösning är en viktig del i arbetet och vissa moment kan vara fysiskt krävande. Under vinterperioden ingår kvälls- och helgarbete.
Nedan är exempel på arbetsmoment som ingår i tjänsten:
- Underhåll av konst- och naturgräs
- Underhåll av friidrottsbana
- Preparering av natur- och konstisbanor
- Preparering av is-slingor på sjöisar samt skidspår
- Skötsel av skidspår
Vi söker dig som har:
- Gymnasieutbildning
- Yrkeserfarenhet inom arbetsområdet
- Erfarenhet av praktiskt arbete med drift och skötsel av idrottsanläggningar.
- Maskinvana av till exempel traktorer, åkgräsklippare eller ismaskiner
- Erfarenhet av service
- God kännedom och intresse för idrott och föreningsliv.
- Manuellt B-körkort krav, meriterade med lastbilskörkort och erfarenhet av att köra med släp
- Grundläggande datakunskaper för bland annat bokningssystem och felanmälan
- God kunskapar i svenska- både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att du ska trivas i din roll ser vi gärna till att du är är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse och vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du tycker om att ta ansvar för din uppgift och arbetar på ett strukturerat sätt. Det är viktigt för dig att ha ett bra samarbete med andra människor och du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har ett professionellt förhållningssätt, är positiv och trivs både med att arbeta ensam och i grupp, arbetar lösningsfokuserat och tar initiativ till förändringar och förbättringar. Viktigt när man arbetar i vårt team är att man är ansvarstagande och känner en yrkesstolthet för det man gör.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är heltidstjänst. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse, men ej före 1 april 2026.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 28 februari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
