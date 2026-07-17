Idrottsplatsvaktmästare till Glysisvallen AB
Glysisvallen Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Hudiksvall Visa alla fastighetsskötarjobb i Hudiksvall
2026-07-17
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Glysisvallen AB är ett av Hudiksvalls kommuns helägda bolag och ansvarar för flera av kommunens viktigaste idrottsanläggningar. Våra anläggningar är betydelsefulla mötesplatser för föreningsliv, motionärer, elitidrottare, barn, ungdomar och besökare.
Hudiksvall ligger vackert vid Hälsingekusten och erbjuder närhet till både hav, natur och ett levande centrum. Här finns ett rikt föreningsliv, ett stort idrottsintresse och goda möjligheter till en aktiv fritid. Hos oss får du arbeta i en miljö där idrotten, föreningslivet och människors gemenskap står i centrum.
Verksamheten omfattar bland annat en ishall, flera fotbollsplaner med naturgräs, en stor konstgräsplan samt två friidrottsanläggningar, en centralt placerad i Hudiksvall och en i Iggesund.
Vi söker nu en idrottsplatsvaktmästare för ett vikariat med omgående tillträde.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som idrottsplatsvaktmästare arbetar du med den dagliga skötseln och underhållet av våra idrottsanläggningar. En stor del av arbetet består av att vårda isen i ishallen samt att sköta fotbollsplanerna med naturgräs och konstgräs.
Arbetsuppgifterna omfattar även bland annat
skötsel av grönytor
gräsklippning och annat markarbete
beskärning av träd och buskar
plantering och skötsel av blommor
körning av jordbrukstraktorer och olika typer av motorredskap
stöd och service i samband med träningar, matcher och andra evenemang
enklare underhålls- och reparationsarbeten
Du arbetar tillsammans med flera andra idrottsplatsvaktmästare. En arbetsledare ansvarar för den gemensamma planeringen av dagens och veckans arbetsuppgifter. Arbetet innebär samtidigt stor frihet och eget ansvar för hur uppgifterna planeras och genomförs.
Hos oss blir du en del av en mindre organisation med nära samarbete, korta beslutsvägar och ett gemensamt engagemang för att skapa välskötta och välkomnande idrottsmiljöer.
Vi söker dig som har
goda kunskaper inom grönyteskötsel
erfarenhet av att köra jordbrukstraktor och andra motorredskap
förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
körkort med behörighet B
Erfarenhet från liknande arbete på en idrottsanläggning, inom park- och fastighetsskötsel eller annan närliggande verksamhet är meriterande.
Arbetet är schemalagt och omfattar tjänstgöring på dagtid, kvällar och helger.
Anställningsvillkor
Anställningen avser ett vikariat under ordinarie medarbetares frånvaro, inledningsvis under sex månader. Tillträde sker omgående. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till Glysisvallen AB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: lars.stal@glysisvallen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glysisvallen Aktiebolag
(org.nr 556315-5125)
Promenaden (visa karta
)
824 33 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glysisvallen AB Jobbnummer
10005731