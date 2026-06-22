Idrottsplatsvaktmästare med känsla för service
Strängnäs kommun, Fritidsenheten / Fastighetsskötarjobb / Strängnäs Visa alla fastighetsskötarjobb i Strängnäs
2026-06-22
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Välkommen till en roll där du får saker att fungera - och människor att trivas! Vi söker dig som är händig, lösningsorienterad och har känsla för service. Som idrottsplatsvaktmästare hos oss är du en nyckelperson i att skapa en trygg, välkomnande och levande miljö för alla som rör sig på våra idrottsanläggningar - från skolklasser till föreningsliv och motionärer.
Fritidsenheten är en del av Teknik- och servicekontoret och ansvarar för kommunens idrottsplatser, idrottshallar, motionsspår och badplatser. Just nu växer vårt nya centrum för idrott och folkhälsa fram, Larslunda sport- och fritidscenter. Här skapar vi en plats för rörelse, möten och gemenskap för hela Strängnäs kommun. Under hösten 2025 står simhall, sporthall, pumptracks, hinderbana och lekplats klara. Dessutom bygger vi en inhägnad multiplan för spontana bollsporter.
Vi söker nu en idrottplatsvaktmästare till vårt team! Idrottsplatsvaktmästare utgår antingen från anläggningarna Vasavallen och Larslunda i Strängnäs, Bruksvallen i Åkers Styckebruk eller Hammaren i Mariefred. Du kommer främst arbeta på Hammarens IP i Mariefred men kan också behöva arbeta vid någon av våra andra anläggningar vid behov. Detta är en tidsbegränsad anställning under perioden 260901–270415.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar bland annat:
• Värdskap, serva och hjälpa föreningar och andra besökare som använder våra anläggningar.
• Skötsel och underhåll av gräs- och konstgräsplaner, isbanor, motionsspår och aktivitetsytor.
• Snöröjning och isspolning vintertid.
• Lokalvård, reparationer och tillsyn av anläggningar.
• Förbereda lokaler och ställa i ordning utrustning inför bokade aktiviteter och evenemang.
• Felanmälningar samt öppning och stängning av anläggningar.
Idrottsplatsvaktmästare är din titel men du är också den som många av våra besökare kommer att vända sig till när de har frågor eller behöver hjälp. För att trivas hos oss så behöver du förstå och uppskatta även den delen av rollen. I ditt uppdrag ingår att vara en representant för Fritidsenheten och du, tillsammans med övriga kollegor på plats, ansvarar för att skapa en trivsam och trygg miljö för alla våra besökare, stora som små!
Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Viss administration i verksamhetssystem förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning.
• erfarenhet från liknande arbete (till exempel vaktmästare, fastighetsskötare, drifttekniker eller liknande).
• tidigare god erfarenhet från serviceyrke.
• B-körkort och god körvana.
• god IT-vana (tex Officepaketet, Teams odyl).
• god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift. Behärskar du fler språk utöver svenska så är det meriterande.
Vi ser det också som meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet av grönyteskötsel och/eller skötsel av ishall.
• konstgräsutbildning.
• vana att framföra maskiner.
• motorsågs- och/eller röjsågskörkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem! Du är en driven och trygg problemlösare som tar dig an utmaningar med lugn och glatt humör. Du gillar att möta människor - och människor gillar att möta dig. Oavsett vem som dyker upp på anläggningen bemöter du dem med ett leende och en hjälpsam attityd. Du är flexibel, har lätt att prioritera när det behövs och kan hantera snabba förändringar i vardagen utan att tappa fokus. Med din positiva inställning och förmåga att hitta lösningar blir du snabbt en favorit bland både kollegor och besökare. Du har också en naturlig känsla för hur du pratar med människor, du är tydlig och pedagogisk oavsett situation eller mottagare.
Vi erbjuder dig:
• En varierad och meningsfull vardag
• En arbetsplats där du får bidra till folkhälsa och gemenskap
• Ett engagerat team och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra
• Möjlighet att vara med och forma framtidens idrottscentrum i Strängnäs
Då du i ditt arbete, bland annat, kommer arbeta i nära kontakt med barn och ungdom ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-04-15 .
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "214/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/lediga-jobb#/
Nygatan 10 (visa karta
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645 80 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strängnäs kommun, Fritidsenheten Kontakt
Fritidschef
Anders Lexell anders.lexell@strangnas.se 0152-331214 Jobbnummer
9971790