Idrottsplatsvaktmästare
Söderhamns kommun, Sektor Samhällsservice, Hällåsen Drift / Fastighetsskötarjobb / Söderhamn Visa alla fastighetsskötarjobb i Söderhamn
2026-07-01
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Ditt uppdrag
Rollen som idrottsplatsvaktmästare innebär daglig tillsyn och skötsel av Söderhamns kommuns fritidsanläggningar och tillhörande fastigheter, med Hällåsen som bas. Du kommer att vara en del av en mindre grupp som arbetar mot gemensamma mål inom enheten. Du och ditt team ansvarar för verksamhetsskötsel på utförandenivå.
Under vintern kommer en stor del av arbetet att ske i våra ishallar. Detta inkluderar skötsel av isarna, bearbetning av isytor, körning av ismaskin och kantfräsning. Andra uppgifter inkluderar snötillverkning, spårskötsel och maskinkörning. På sommaren skiftar arbetet delvis till gröna verksamhetsytor, utebad, stigar, leder, motionsspår och spontanidrottsytor.
Verksamhetsarbetet pågår året runt, och sedan en tid tillbaka finns det även is under sommaren i en av hallarna. Maskinkörning, såsom ismaskin, traktor, grönytemaskiner och terränghjuling, är en del av det dagliga arbetet. För att säkerställa god tillgänglighet bemannar vi anläggningarna sju dagar i veckan och arbetar i skift, inklusive kvällar och helger.
Vi söker dig som är en problemlösare, nyfiken och öppen för att lära dig nya saker. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Som person är du handlingskraftig, stresstålig och har god förmåga att bemöta medborgare, föreningar och besökare professionellt. Du har god social förmåga, är ansvarsfull och flexibel i ditt arbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hällåsen Drift är en del av enheten Sport och fritid och vi finns på fritidsområdet Hällåsen i Söderhamn. Sport och fritidsenheten är en del av Söderhamns kommun, sektor Samhällsservice.
I sektor Samhällsservice samlas de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan på att aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling, utgöra kommunens tekniska kompetens samt utveckla goda livsmiljöer. Intern service, medborgarservice samt operativ samhällsbyggnad är de verksamhetsområden som finns inom sektorn. Här arbetar drygt 800 medarbetare med exempelvis kostverksamhet, lokalvård, bemanning, bilpool, sport- och fritid, kundtjänst, myndighetsutövning, detaljplan och projektkontor.
Din kompetens
Vi ser gärna att du har gått en gymnasieutbildning med praktisk-teknisk inriktning och att du tidigare jobbat inom verksamhetsskötsel inom de beskrivna områdena. Vi ser även att du hanterar digitala verktyg då vårt arbete inkluderar dessa arbetsredskap i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ismaskin samt pistmaskinskörning.
Vi ser även att du hanterar digitala verktyg då vårt arbete inkluderar dessa arbetsredskap i det dagliga arbetet. Du har B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, där provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Samhällsservice, Hällåsen Drift Kontakt
Kommunals Expedition 0104428855 Jobbnummer
9986163