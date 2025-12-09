Idrottsplatsvaktmästare
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen
2025-12-09
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som idrottsplatsvaktmästare har du ett idrottsintresse, du tycker om att möta människor samt att hantera olika sorters fordon som gräsklippare och ismaskin. Du är ansvarsfull och håller ordning på våra anläggningar, såväl inomhus som utomhus och i naturen.
Du är en social person som hanterar svenska i tal och skrift.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.
Du är trygg i både vana och ovana händelser du blir involverad i. Du är lösningsorienterad och självgående samtidigt som du jobbar bra i team.
Du är positiv och ser möjligheter för att lösa olika utmaningar i arbetet och sätter stolthet i väl utfört arbete.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Detta är ett heltidsjobb.

Sävsjö kommun
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen
Kultur och fritidschef
Anders Varga anders.varga@savjso.se 0382-15217
