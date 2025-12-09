Idrottsplatsvaktmästare

Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Sävsjö
2025-12-09


Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Arbetsuppgifter
Som idrottsplatsvaktmästare har du ett idrottsintresse, du tycker om att möta människor samt att hantera olika sorters fordon som gräsklippare och ismaskin. Du är ansvarsfull och håller ordning på våra anläggningar, såväl inomhus som utomhus och i naturen.
Du är en social person som hanterar svenska i tal och skrift.

Kvalifikationer
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.

Du är trygg i både vana och ovana händelser du blir involverad i. Du är lösningsorienterad och självgående samtidigt som du jobbar bra i team.

Du är positiv och ser möjligheter för att lösa olika utmaningar i arbetet och sätter stolthet i väl utfört arbete.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35180".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sävsjö kommun (org.nr 212000-0563)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen

Kontakt
Kultur och fritidschef
Anders Varga
anders.varga@savjso.se
0382-15217

Jobbnummer
9634567

