Idrottsplatsvaktmästare - Ishall
Stenungsunds kommun / Fastighetsskötarjobb / Stenungsund Visa alla fastighetsskötarjobb i Stenungsund
2026-04-01
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsund Arena är en anläggning med idrottshallar, ishall, simhall, gym, rehab, bowling och restaurang som lockar många besökare från skolor, föreningar och allmänhet.
Vi söker nu en idrottsplatsvaktmästare med ishallen som huvudsyssla. Arbetet är omväxlande och innebär arbete både enskilt och i grupp. Dag- och kvällsarbete förekommer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är till exempel:
• samverka med föreningslivet/våra kunder och bistå med diverse hjälp vid träningar, matcher och tävlingar. Ett nära samarbete med funktionärer, ledare och aktiva är av stor vikt för oss.
• samverka med hyresgäster och övrig drift-, simhall- och receptionspersonal.
• serva anläggningen så att allt fungerar, allt från löpande underhåll, fastighetsskötsel och reparationer till städrutiner och lokalvård.
• utföra isvård och köra ismaskin.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• B -körkort
• social, lyhörd och servicemedveten
• bra samarbetsförmåga
• ordningsam
Meriterande:
• tekniskt intresserad och är händig
• erfarenhet av att köra traktor och andra större fordon/maskiner
• erfarenhet av arbete i ishall, idrottsanläggningar och/eller föreningsliv
• god kännedom om och/eller intresse för föreningsliv och idrott
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas i samband med anställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Kontaktperson vid frågor om tjänsten
Per Jönsson Per.jonsson@stenungsund.se 0303 73 85 59
9831588