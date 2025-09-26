Idrottsplatsarbetare till Ulriksdals IP, Solna stad
2025-09-26
Vill du vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott, rörelse och gemenskap i Solna? Nu söker vi dig som vill arbeta i ishallarna på Ulriksdals IP!Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Till förvaltningen arbete, kultur och fritid söker vi nu en idrottsplatsarbetare till ishallarna på Ulriksdals IP.
Ishallen används till största delen av Solnas skolor och föreningsliv, och driftorganisationen utgörs idag av cirka 10 medarbetare som är direkt underställda driftschefen.
Vad innebär arbetet?
Idrotten spelar en viktig roll för stora grupper av barn, ungdomar och vuxna. Tillgången till väl fungerande idrottsanläggningar är avgörande för genomförandet av träningar och matcher. Som Idrottsplatsarbetare i Solna möter du föreningsledare och idrottare som tävlar i de högsta svenska serierna, barn och ungdomar som just börjat med sin idrott samt alla föräldrar och andra besökare till idrottsplatserna. Arbetet innebär att ge alla dessa kunder och besökare bästa möjliga förutsättningar inom givna ekonomiska ramar, att ge bra service och ett gott bemötande för att bidra till att våra Idrottsanläggningar är trygga och trevliga mötesplatser.
Du bidrar aktivt i arbetet och planeringen och i den dagliga driften, underhållet och skötseln av isanläggningar. I arbetet ingår bland annat att städa och att utföra regelbunden isvård inomhus och utomhus. Vidare ingår vissa underhållsåtgärder såsom fastighetsskötsel, snöröjning och maskinarbeten. Arbetet sker med hög säkerhet för att minimera eventuella risker. I arbetet förekommer tunga lyft.
Tjänstgöringen sker främst under kvällar och helger men även dagtid förekommer.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete.
- Här får du en god introduktion med kompetenta kollegor och en närvarande chef.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- en gymnasieutbildning
- B-körkort är ett krav
- god svenska och engelska i tal och skrift
- goda IT-kunskaper för att kunna hantera den mångfald av tekniska system som finns på idrottsplatserna (ventilation, värmepumpar, kylmaskiner med mera).
- har isvårdsutbildning
Vi ser det som meriterande om du har
- tidigare erfarenhet av service och bemötande, barn och ungdomar
- erfarenhet av att köra traktor och ismaskin.
Som Idrottsplatsarbetare har du intresse för och god insikt i hur en idrottsplats och hur föreningslivet fungerar. Det är viktigt att du ser värdet av dialog inom teamet och med besökare vilket ställer krav på samarbete och din kommunikativa förmåga. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi arbetar för att våra idrottsplatser och anläggningar ska vara trygga mötesplatser och rollen kräver därför att du är bra på att möte människor och har god erfarenhet av service och bemötande.
Du behöver även kunna arbeta självständig genom att fatta egna beslut och vara flexibel.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Amra Skaljo Lundberg, amra.skaljo-lundberg@solna.se
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 10 oktober. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
I denna process kommer det vara aktuellt med utdrag ur belastningsregistret och vi uppmanar dig att ansöka om detta redan nu.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid rustar Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, svenska för invandrare, coachning och jobbmatchning. Under vårt paraply ligger också näringslivsfrågor där vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för företag och företagare. Vi ansvarar också för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ligger inom vårt ansvarsområde samt stöd till föreningar och studieförbund. Vi värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning. Vi strävar alltid efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och ungdomar.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
