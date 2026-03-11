Idrottsplatsarbetare till Botkyrka kommun
Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Botkyrka Visa alla fastighetsskötarjobb i Botkyrka
2026-03-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och arbetar för att skapa tillgängliga, trygga och meningsfulla miljöer för invånare i Botkyrka. Förvaltningens uppdrag omfattar bland annat bibliotek, kulturskola, konstverksamhet, idrott och öppen fritidsverksamhet. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan.
Med medborgarens fokus som vägledning ska Botkyrka vara en kommun i framkant på idrottsområdet.
Uppdraget för Bad, idrott och motion är att skapa möjligheter för Botkyrkaborna att engagera sig och berika sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion. Verksamhetsområdet består av enheterna Bad och rackethall, Idrottsdrift och Idrott och Förening.
Enheten Idrottsdrift består i nuläget av ca 20 medarbetare. Enheten ansvarar för service till besökare på idrotts-och friluftsanläggningar, samt bemanning, skötsel, drift, renhållning, öppning och låsning och iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang och evenemang. Enhetens viktigaste uppdrag är tillhandahålla trygga och välkomnande idrottsmiljöer som ger Botkyrkaborna goda möjligheter till fysisk aktivitet och gemenskap.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker två idrottsplatsarbetare till Botkyrka kommuns idrottsanläggningar.
Som idrottsplatsarbetare ansvarar du för den dagliga driften av anläggningar i norra Botkyrka, Tumba och Tullinge. Kommunens idrottsanläggningar består bland annat av ishallar, fotbollsplaner, cricketplaner, utomhusbad, sporthallar, utegym och friluftsområden. Du ser till att miljöerna är säkra, välskötta och redo för föreningar och invånare.
Du genomför löpande tillsyn av lokaler och aktivitetsytor. Det innebär att du kontrollerar skick, åtgärdar mindre fel och hanterar felanmälningar när något behöver åtgärdas av annan part. Du har daglig kontakt med föreningar och bidrar till att verksamheten kan genomföras tryggt och enligt plan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- utföra daglig tillsyn av ishallar, idrottshallar och övriga anläggningar
- genomföra isvård och spolning samt säkerställa god kvalitet på isytor
- sköta gräsytor och grönytor samt hantera motorredskap utifrån säsong
- åtgärda mindre fel och brister samt göra felanmälningar vid behov
- ge service och praktiskt stöd till föreningar och besökare.
Du dokumenterar brister och bidrar till uppdatering av underhållsplaner genom att föreslå prioriterade åtgärder. I uppdraget ingår även att följa utvecklingen inom anläggningsskötsel och bidra med förbättringsförslag som stärker kvalitet, effektivitet och säkerhet.
Arbetstiderna varierar och omfattar även kvällar och helger.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av enheten Idrottsdrift som ansvarar för kommunens idrottsanläggningar. På enheten arbetar idrottsplatsarbetare tillsammans med tre arbetsledare, en på varje anläggning. Arbetsledarna leder och fördelar arbetet men deltar även i driften, vilket skapar närhet mellan planering och genomförande. Vi arbetar strukturerat och stöttar varandra i arbetet.
Som idrottsplatsarbetare får du en introduktion där du under cirka två veckor arbetar tillsammans med arbetsledare innan du går in i ordinarie schema. Arbetet utförs ofta i par, vilket ger möjlighet till lärande och erfarenhetsutbyte. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll i en verksamhet som skapar värde för många människor varje dag. Tillsammans bidrar vi till trygga och välfungerande mötesplatser för kommunens föreningsliv och invånare.
Du som söker till oss
Du har erfarenhet av praktiskt arbete, exempelvis inom fastighetsskötsel, anläggningsskötsel eller idrottsanläggningar. Du har arbetat med underhåll, tillsyn eller drift och trivs i en roll där du tar ansvar för att miljöer är säkra och välfungerande.
Övriga krav för tjänsten:
- B-körkort för manuell växellåda.
- Erfarenhet av att använda motorredskap i arbetet.
- Kan arbeta kvällar och helger.
- Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete i ishall och med isvård.
- Erfarenhet av skötsel av idrottsanläggningar eller större grönytor.
- Erfarenhet av servicearbete i kontakt med föreningar eller allmänhet.
- Erfarenhet av att använda motorredskap, till exempel gräsklippare, traktor eller ismaskin.
Som idrottsplatsarbetare är du samarbetsorienterad och relationsskapande. Du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och arbetsledare och bidrar till en hjälpsam och respektfull arbetsmiljö. I mötet med föreningar och besökare är du lyhörd och tydlig, och du skapar förtroende genom ett professionellt och vänligt bemötande.
Du är lösningsorienterad och arbetar ansvarsfullt inom ditt uppdrag. När du uppmärksammar brister tar du initiativ till åtgärder som ligger inom ditt ansvar och säkerställer att övriga frågor hanteras vidare. Du arbetar strukturerat och behåller lugn och fokus även när arbetsdagen förändras.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-03-11Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KFN/2026:00094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Icho Chamoun icho.chamoun@botkyrka.se Jobbnummer
9791791