Idrottsplatsarbetare Sätra IP
2026-02-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
Vill du göra skillnad för stockholmarnas hälsa och välmående? Trivs du med en nära gemenskap och laganda? Mår du bra av variation, när ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara arbetsplatsen för dig! Välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder våra besökare en välkomnande, tillgänglig och välfungerande idrottsplats med ishallar, naturgräsplan, friidrottsytor, kringytor samt omkringliggande bollplaner.
Sätra Idrottsplats tillhör område IP Sydväst. Vi är ett team i området på 17 medarbetare, varav 5st utgår från idrottsplatsen. Läs mer om idrottsförvaltningen och Sätra idrottsplats: https://motionera.stockholm/
Vi erbjuder
Vår arbetsplats har som fokus att skapa ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig. Vi erbjuder en varm och stöttande arbetsmiljö där du blir en del av ett sammansvetsat team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Vi värdesätter din vilja att lära och växa, och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling inom ditt område.
Här kan du kombinera ditt idrottsintresse med ett meningsfullt arbete. Vi erbjuder generösa friskvårdsförmåner som friskvårdsbidrag på 2500 kr/år plus friskvårdstimme (på arbetstid). Läs mer om Stockholms stads förmåner för medarbetare https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som Idrottsplatsarbetare representerar du vår verksamhet och är ansiktet utåt för vår gästfrihet och service. Du ansvarar också tillsammans med dina kollegor för underhåll av konst- och naturgräsplaner, städning av aktivitetsytor och lokaler samt skötsel och vård av isbanor och skidspår. Arbetet är flexibelt och varierat där du arbetar både inomhus och utomhus. Under en arbetsdag möter du många människor som du på olika sätt hjälper och stöttar. Det kan till exempel handla om att vägleda barn till rätt omklädningsrum, ge support till arrangörer under pågående evenemang eller säkerställa att alla besökare känner sig välkomna och möts av en ren anläggning i toppskick.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som trivs med att ge god service, har lätt för att kommunicera och är redo att ta dig an nya uppgifter med entusiasm. Vi ser dig som en initiativtagare med lösningsfokus som både trivs med att samarbeta och arbeta självständigt. Din prestigelösa attityd, nyfikenhet och att vara en självklar del av teamet är vad vi värdesätter mest.
Vi söker dig som har B-körkort för manuell växellåda, gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens och grundläggande datorkunskaper. Men viktigast av allt är din passion för att få våra besökare känna sig välkomna och omhändertagna.
Har du tidigare erfarenhet från arbete på en idrottsanläggning, lokalvård eller inom trädgårdsskötsel och maskiner? Det är definitivt ett plus! Men ännu viktigare är din beredskap att dyka rakt in i nya utmaningar och lära dig nya färdigheter. Har du inte kört ismaskin eller traktor tidigare? Inga problem - om du är redo att lära dig, är vi redo att stötta dig!
Några ord från arbetsledare och kollega Malin som arbetar på Farsta IP
Jag har världens roligaste jobb! Jag bidrar till att skapa förutsättningar för att en mångfald av besökare får röra på sig, vilket känns meningsfullt! För mig är teamkänslan otroligt viktig och vi strävar alltid efter att göra varandra bättre!
För att erbjuda stockholmarna god tillgänglighet bemannar vi anläggningen mellan kl 6-24, 7 dagar i veckan, vilket innebär att vi arbetar i skift. Vi arbetar 39 tim/v dag-, kvälls- och helgpass.
För denna anställning tillämpar vi lämplighetsprövning och kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister (motsvarande skolutdraget) innan tillsättning. Eftersom handläggningstiden kan vara lång ber vi dig att redan nu begära ett registerutdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
