Idrottsplatsarbetare
Mölndals kommun / Fastighetsskötarjobb / Mölndal Visa alla fastighetsskötarjobb i Mölndal
2026-06-03
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Stadsunderhåll har cirka 150 medarbetare som sköter drift, underhåll och utveckling av kommunens offentliga miljöer. Vi ansvarar för fastigheter, gator, parker och grönytor samt andra ytor både inomhus och utomhus. Genom vårt arbete bidrar vi till en ren, säker och trivsam stad för invånare och besökare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som park- och idrottsplatsarbetare och vara med och bidra till att utveckla stadens parker och idrottsanläggningar.
Arbetet innebär i huvudsak drift, skötsel, renhållning och underhåll av idrottsanläggningar och parker. Det ingår att köra ismaskin, traktor och gräsklippare och du utför kvalificerad is-, gräs- och konstgrässkötsel. Du är också med och säkerställer att våra anläggningar är trygga och säkra att använda för allmänheten.
Arbetet varierar över året och under vissa perioder arbetar du mer med parkskötsel och underhåll av hårdgjorda ytor, såsom gräsklippning i olika former samt skogsvård med motorsåg och röjsåg.
Du blir en del av ett team där vi hjälper varandra och samarbetar mellan olika arbetsområden och enheter. Ibland arbetar du självständigt och tar eget ansvar och ibland tillsammans med kollegor där ni tillsammans tar ansvar för uppgifterna.
Arbetet innebär kvälls- och helgarbete och beredskapstjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och ett intresse för park- och idrottsplatsskötsel. Har du erfarenhet inom området är det ett plus, särskilt om du är van vid att arbeta med maskiner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att sköta grönytor, kunskaper inom snickeri eller mekanik eller utbildning/intyg för motorsåg eller röjsåg.
Du behöver ha B-körkort. Har du även erfarenhet av att köra till exempel traktor ser vi det som en fördel.
Arbetet är fysiskt och sker utomhus året runt, så du behöver ha god fysik och trivas med ett aktivt arbete även vid skiftande väder.
Som person tar du ansvar för ditt arbete och ser till att arbetsuppgifterna blir utförda på ett bra sätt. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du samarbetar bra med dina kollegor och bidrar till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen. Du är också flexibel och kan anpassa dig när arbetet eller förutsättningarna ändras. Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete och se vad som behöver göras.
Du har grundläggande datakunskaper och kan kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i denna rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Privatvägen 1 (visa karta
)
431 33 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Daniel Labe daniel.labe@molndal.se 0704-677478 Jobbnummer
9945791