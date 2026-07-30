Idrottsplatsarbetare - timvikarie till Hägernäs IP
Täby Kommun / Fastighetsskötarjobb / Täby Visa alla fastighetsskötarjobb i Täby
2026-07-30
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Enheten Idrottsplatser ansvarar för drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar både inomhus och utomhus Det består bl.a. av ishallar, sporthallar, naturgräsplaner, konstgräsplaner, friidrottsanläggningar, motionsspår, utomhusbad och spontana aktivitetsytor. Enhetens primära mål är att vi ska ge Täby kommuns invånare bästa möjliga förutsättningar för att kunna vara fysisk aktiva.
Nu söker vi en timanställd medarbetare som kan arbeta med driften på Tibblevallen varannan helg 16.30 -00.00.
Kommer också finnas behov vid röda dagar, frånvaro mm.
Som idrottsarbetare är du alltid ansiktet utåt för vår verksamhet och ser till att alla besökare känner sig välkomna och möts av en anläggning som håller hög standard. Rollen som Idrottsarbetare är väldigt bred och varje dag är inte den andra lik, vilket medför till en stor variation i arbetet. Arbetsuppgifterna skiftar beroende på säsong och vad föreningslivet har för behov i sina verksamheter. I tjänsten ingår det även användning av diverse fordon som traktor, gräsklippare och ismaskin. Som hjälpmedel har du, förutom maskiner, dina kompetenta kollegor.
Tjänsten kommer utgå från Tibblevallen i Täby.
Vem är du? För oss är din inställning det viktigaste. Du har en positiv attityd, ett öga för detaljer och tycker om att ge det där lilla extra som ett serviceyrke ofta innebär. Du är en person som är prestigelös och kan hugga i där det behövs. Du tycker om att arbeta i varierande tempo i en miljö där möten mellan människor är centrala. Det är meriterande om du är, eller har varit, aktiv inom en idrottsförening. Du behöver även ha ett intresse av idrott och friluftsliv, du är beredd att utvecklas tillsammans med andra och att du sätter god service i första rummet. Kvalifikationer Ismaskinsvana, B-körkort(Manuell), gymnasieutbildning och grundläggande datorkunskaper. Du behöver även ha tillräckligt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande. Anställning kan komma att ske före sista datum angivet i annons.
Om Täby kommun Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation. Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Kultur- och fritid skapar varje dag ett brett utbud av upplevelser för alla Täbybor. Alla Täbys invånare ska känna att kommunen erbjuder värdefulla kulturupplevelser, förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv och kreativa mötesplatser för unga. I samarbete med ett starkt föreningsliv utvecklas Täbys kulturella och idrottsliga arenor i takt med att Täby växer. Här arbetar engagerade medarbetare som drivs av utveckling och nya lösningar. Vill du vara med och bidra? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 68 TÄB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Driftchef
Robin Höglund robin.hoglund@taby.se +46855559651 Jobbnummer
10015726