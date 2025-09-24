Idrottsledare till skola i Märsta
2025-09-24
Vi letar efter dig som tillsammans med eleverna på en årskurs F-9 skola i Märsta, vill etablera, utveckla och driva en idrottsförening för att göra fysisk aktivitet till en naturlig del av skoldagen. Djurgården Skolidrott sprider rörelseglädje bland barn och ungdomar med bland annat dans, gymnastik, handboll, basket, simning, aerobics med mera. Målet är att skapa möjligheter till inkluderande och rolig fysisk aktivitet så att fler ska få chans att röra på sig före, under och efter skoldagen.
Vill du arbeta med att öka mängden fysisk aktivitet och förbättra folkhälsan, vara med och bygga någonting helt nytt och samtidigt stärka Sveriges framgångsrikaste idrottsförening, då är det här jobbet för dig!
Vad du kommer att göra
Leda föreningsverksamheten i en skola tillsammans med skolpersonalen och eleverna
Organisera pass med olika typer av fysisk aktivitet som du själv eller andra leder
Agera som Djurgårdsambassadör för föreningen i skolans närområde och aktivt skapa och upprätthålla relationer med lokalsamhället, inklusive samverkan med lokala idrottsföreningar
Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Vad vi gärna ser hos dig
Du brinner för idrott, motion och träning och har någon typ av idrottserfarenhet; gärna dans, gymnastik, handboll, basket eller simning men du är en allätare
Du tar initiativ och driver saker framåt, löser problem när de uppstår och tar ansvar
Du är en relationsskapare, du kan samla och leda diverse grupper mot ett mål - framför allt barn och ungdomar, men även vuxna
Du är noggrann, har struktur och ordning
Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang
Du kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål
Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Vad du kan förvänta dig av oss
Vi strävar i ord och handling efter att vara en, inte bara lärande, utan även en kunskapstörstande organisation. Det betyder att du hos oss kan förvänta dig en individuell och gemensam utveckling. Genom utbildning, handledning, teori och praktik utvecklar vi tillsammans både oss själva och vår organisation.
Vi tror på att olika perspektiv gör oss bättre. Vi ser därför gärna sökande från en bred idrottsbakgrund, kön och härkomst.
Vi erbjuder Anställningen innebär en heltidstjänst med arbete måndag-fredag 07.00-17.00. De långa dagarna kompenseras med längre ledighet över jul och sommar. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på ett år med goda möjligheter till förlängning och motsvarar ett barnskötaruppdrag med en ingångslön på 26 000kr. Tillträde 1 januari 2026. Före erbjudande om anställning ska ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi kommer att jobba löpande med urval och intervjuer, så vänta inte med din ansökan. Verkar det som något för dig då tycker vi att du ska söka tjänsten redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Djurgården Skola-Stad
, https://dif.se/skol-if Arbetsplats
Djurgården Skolidrott Kontakt
Amanda Björk amanda.bjork@dif.se Jobbnummer
9523451