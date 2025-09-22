Idrottslärare Welandersborgs skola
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Welandersborgs skola är en enparallellig F-6 grundskola med ca 130 elever. Skolan är placerad strax utanför Björnlunda samhälle, med närhet till skog och förskola. Närheten till skogen ger stora möjligheter till att förlägga verksamheten utomhus.
Busshållplats finns precis utanför skolan med kommunikation till Gnesta eller Flen.
Vår skola är en spännande arbetsplats med många roliga utmaningar och givande möten varje dag. Vill du vara med och utveckla skolans verksamhet tillsammans med oss
Som idrottslärare hos oss undervisar du i årskurs 1-6.
I rollen som lärare anpassar du din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån Lgr 22, Läroplan och kursplanKvalifikationer
Som person är du välkomnande, nyfiken på elever, kollegor, lärandesituationer och utmaningar. Du har ett uppskattande förhållningssätt och du är en tydlig ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap. Du är duktig på att bygga relationer och har en god samarbetsförmåga samt har ett helhetstänk kring elevernas skolsituation. Dessutom är du flexibel och kan anpassa din undervisning utifrån elevers olika behov och bakgrund.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
