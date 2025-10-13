Idrottslärare till Bårslövs skola F-6
2025-10-13
Vi gör skillnad varje dag! Är du beredd att göra det?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Bårslövs skola, den lilla skolan, arbetar vi för en vi-känsla och gemenskap. Vi utvecklar aktiva raster med rastaktiviteter för att skapa trygga raster där eleverna lär känna varandra över årskursgränserna. Vi satsar på språkutvecklande undervisning i alla ämnen och på fritidshemmet då språket ligger till grund för lärandet i alla ämnen. Hos oss möter du engagerade kollegor som tycker det är viktigt med nära relationer och glädje, vilket skapar den bästa motivationen för lärande. Vi vill att alla bidrar och tänker nya tankar och du förväntas att dela med dig kollegialt och bidra till verksamhetsutveckling. Tillsammans, utifrån våra olika kompetenser blir vi bäst för våra eleverPubliceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Vi har en kollega som ska gå på föräldraledighet och söker nu dig som är legitimerad idrottslärare med behörighet mot F-6.
Tjänsten innebär ansvar för undervisning i idrott och hälsa utifrån din behörighet och skolans behov. Med din erfarenhet och kompetens kommer arbetet ske tillsammans med kollegor i årskurs F-6.
Rollen innefattar att vara ansvarig för pedagogisk planering, undervisning, utvärdering, pedagogisk dokumentation och bedömningar.
Arbetet bedrivs i team tillsammans med kollegor i arbetslaget F-6. Vi skapar team där alla bidrar till helheten utifrån våra kompetenser, kollegialt stöttar varandra och delar med oss av kunskaper, idéer och tankar till förbättring.
Vi ser gärna att du har hög digital kompetens och engagemang att dela med dig till kollegor. För oss är det viktigt med ett genuint intresse för elevernas lärande och att du är beredd att utmana dig själv i ditt lärande. Målet är att skapa en varierad och inkluderande undervisning som gör skillnad för eleverna. Förväntas göras ett systematiskt arbete med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov i gruppen och skapa ett gott lärande och tillgängliga lärmiljöer för dem, utifrån såväl grupp som individ.
Genom att inspirera, motivera och anpassa undervisningen möts eleverna där de befinner sig, och du hjälper dem att utveckla sina kunskaper och sin sociala förmåga.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet i ämnet idrott och hälsa för årskurs F-6 (eller minst F-3 och/eller 4-6). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, särskilt förmågan att engagera och inspirera elever i alla åldrar samt att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 251026
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 260107
Varaktighet: 260612
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
