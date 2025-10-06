Idrottslärare på Ekenskolan och Töråsskolan i Anderstorp
2025-10-06
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vi söker nu en idrottslärare under tiden vår ordinarie idrottslärare är föräldraledig. Du kommer att undervisa i idrott i årskurserna 3-6 på Ekenskolan och Töråsskolan. Du ser alla elever och deras olikheter som en tillgång och har god förmåga att utveckla goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som arbetskamrater. Du är väl insatt i styrdokument och planerar din undervisning utifrån dem. Du har stort intresse för att använda modern teknik i undervisningen. Dina arbetsuppgifter
Undervisning i idrott och hälsa samt annat pedagogiskt arbete på våra två F-6 skolor i Anderstorp, samverkan och intern administration samt att tillsammans med arbetslaget driva och utveckla verksamheten utifrån styrdokument och skolplan. Kvalifikationer
Lärarbehörighet med legitimation. Du behöver vara lösningsfokuserad, flexibel och kunna planera efter elevens och verksamhetens olika behov. Du ska kunna ta egna initiativ, vilja samarbeta samt vara stresstålig och lyhörd.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning

Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Utbildningsförvaltningen, Ekenskolan F-6
Petra Sjöö 0371-82654
