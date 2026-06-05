Idrottslärare
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2026-06-05
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Timvikariat i Idrott och Hälsa med övergång till heltidsvikariat
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare i Idrott och Hälsa för ett vikariat på vår skola.
Tjänsten inleds som ett timvikariat med start 10 augusti. Från vecka 45 övergår tjänsten till ett heltidsvikariat som löper till och med vecka 14, då vår ordinarie lärare är föräldraledig.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i Idrott och Hälsa. I uppdraget ingår att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Idrott och Hälsa.
• Har god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt.
• Är engagerad, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap.
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
• Delar skolans värderingar kring respekt, ansvar och höga förväntningar.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor:
• Timvikariat fram till vecka 45.
• Heltidsvikariat från vecka 45 till och med vecka 14.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Hur du ansöker:
Om du är passionerad när det kommer till undervisning och redo att vara en del av ett internationellt team, uppmanar vi dig att ansöka genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till IES Careers alt skicka ett mail till malin.johansson.boras@engelska.se
Rekryteringen pågår löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: malin.johansson.boras@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://boras.engelska.se
Idrottsgatan 13 (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Borås Kontakt
Malin Johansson malin.johansson.boras@engelska.se 033-722 22 50 Jobbnummer
9950819