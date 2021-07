Idrottslärare - Internationella Engelska skolan i Sverige AB - Grundskolelärarjobb i Gävle

Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskolelärarjobb / Gävle2021-07-07Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 36 schools and around 25,600 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. IES Gävle is one of the largest schools in Sweden with more than 1,200 students enrolled in grades 3-9 and approximatley 140 staff members.Vi söker en idrottslärare som trivs med att arbeta med barn i en utvecklande och internationell miljö. Vi söker dig som har ett starkt driv och god initiativförmåga och det är viktigt att du är utåtriktad och har en god bedömningsförmåga.Du kommer att undervisa elever i idrott och i tjänsten ingår även mentorskap för elever i år 4.Du kommer att arbeta nära lärare, elever samt vårdnadshavare.Det är viktigt att du ser din roll som en del av helheten där allas insatser är viktiga.Vi kommer alltid att sträva efter att kunna använda oss av de bästa sätten att undervisa, därför utvecklar vi vår pedagogik kontinuerligt tillsammans med våra internationella kollegor.Vi följer den svenska läroplanen LGR11.Vi framhäver att det är viktigt med struktur och ordning. Ordningsregler är viktiga för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små.Fina karriärmöjligheter!Tillträde augusti 2021.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-07-31Internationella Engelska Skolan i Sverige ABSödra Kungsgatan 5980255 Gävle5850827