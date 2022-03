Idrottslärare 4-6 på Skönadalsskolan/Förstelärare på Skönadalssk

Vi bryr oss!Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?Skönadalsskolan är en välfungerande F-6-skola belägen i ett naturskönt område med närhet till skog och hav i Hofterup. Hos oss följer kvalitetsarbetet en röd tråd och bidrar till en samsyn kring eleverna och skolans värdegrund.Vi har ett tydligt elevperspektiv och värdesätter en hög delaktighet i skolans planeringsprocesser.Vår personalomsättning är låg och medarbetarenkäter visar på en hög trivsel och nöjdhet med skolans organisatoriska ledarskap. Vårt fantastiska skolbibliotek har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och vi arbetar strategiskt med medie- och informationsteknik i samarbete med vår skolbibliotekarie. Är du intresserad av att arbeta med digitala verktyg har du kommit helt rätt!Att förbättra kvalitén genom uppföljning, utvärdering och utveckling är grundläggande för oss. Det gör vi genom att kontinuerligt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus. Varje elev har en egen dator/lärplatta och i samtliga klassrum finns teknisk utrustning som Smartboards och Apple-TV. Till vår hjälp finns stödfunktioner för tekniska program och hjälpmedel som arbetar för att underlätta elevens lärande och pedagogens arbete. Som en naturlig följd av 1:1-satsningen har våra pedagoger tillgång till personliga datorer och lärplattor.Hos oss får alla lärare möjlighet att äta pedagogisk lunch med eleverna. För att våra medarbetare ska må bra, bjuder vi på frukost varje dag och ger bidrag till friskvård. Av samma anledning är kommunen en rökfri arbetsplats.Det finns totalt elva kommunala grundskolor i Kävlinge kommun.Om oss på Skönadal och tjänsten vi nu tillsätterPå Skönadal sätter vi undervisning i centrum.Här finns goda förutsättningar att samverka med ett erfaret och mycket kompetent kollegium och arbeta med motiverade elever. Som idrottslärare på Skönadalsskolan kommer du, ihop med vår idrottslärare för de yngre åldrarna, ha mycket goda förutsättningar för att planera en stimulerande idrottsundervisning. Vi har stor idrottshall, möjlig att dela i två, och en fantastisk natur kring hörnet för uteidrott när helst du och eleverna önskar det. Som idrottslärare på mellanstadiet har du inget eget mentorskap, men arbetar nära mentorerna kring våra elever på skolan. Goda relationer till elever och kollegor är viktiga framgångsfaktorer för oss - alla elever ska känna sig trygga och få göra sin röst hörd! Som lärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå goda resultat. Du är väl förankrad i rådande styrdokument och arbetar medvetet med elevers inflytande och delaktighet. Ditt arbete vilar på en vetenskaplig grund där du ansvarar för att skolan arbetar mot uppställda mål och för den pedagogiska utvecklingen framåt. På Skönadalsskolan arbetar vi just nu för stimulans och värdegrund i klassrummet genom Kooperativt lärande. Extra roligt om du har erfarenhet av det! Är du den vi söker?Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig i ämnet idrott i kombination med annat ämne. Tjänsten har i dagsläget, helt baserat på nuvarande lärares önskemål, enbart idrottsundervisning (vilket fungerar utmärkt!) men vi är också nyfiken på dig som är intresserad av att kombinera idrott med annat ämne på skolan. I ditt arbete har du tydligt elevfokus, ser den kompetenta eleven, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Du har goda kunskaper i de ämnen du är behörig i. Med din drivkraft och ditt engagemang inspirerar du dina elever. Du är tydlig, målinriktad och tycker det är viktigt att ha en bra relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är digitalt kompetent och kan välja undervisningsstrategi efter vilket lärande du vill ska ske. I ditt arbete är du positiv och engagerad, har god samarbetsförmåga samt känner dig bekväm med att kommunicera både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om anställningenAnställningen är en tillsvidareanställning på skolan på 100%. Tillträde till höstterminen. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av interna kandidater.I den här rekryteringen finns det även möjlighet att söka en förstelärartjänst. Skolan anställer grundtjänsten och sedan är det skolchef tillsammans med utvecklingsledare som intervjuar och anställer förstelärartjänsten. Som förstelärare i Kävlinge kommun anställs du på en 40+5h tjänst, vilket gör att utrymme för nära samarbete med skolledning möjliggörs. Ansökan ska innehålla examensbevis, legitimation, tjänstgöringsintyg som styrker minst fyra års väl vitsordad tjänstgöring tillika med ett personligt brev som beskriver tankar om uppdraget. Ange i din ansökan om du är intresserad av en tjänst som förstelärare.Om du är nyexaminerad eller ny för mellanstadiet tillämpas en provanställning på 6 månader.Vi ser fram emot din ansökan!Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.

Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Augusti 2022 Tillsvidareanställning

Månadslön

Sista dag att ansöka är 2022-04-20