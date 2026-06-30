Idrottskonsulent inom Idrottsklivet
Performiq AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-06-30
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta med att utveckla föreningslivet där det verkligen gör skillnad – på riktigt?
Vi söker nu en idrottskonsulent till Idrottsklivet i Stockholm. Det här är en roll för dig som vill arbeta långsiktigt med att stärka föreningslivet i områden med socioekonomiska utmaningar – där behovet är som störst.
Om rollen
Som idrottskonsulent inom Idrottsklivet arbetar du nära föreningar, specialidrottsförbund, kommuner och andra aktörer i lokala områden. Uppdraget handlar om att bidra till hållbara strukturer, stärkt föreningsliv och bättre möjligheter för fler att ta del av idrott.
Rollen är verksamhetsnära och innebär att du arbetar i komplexa sammanhang, där du tillsammans med andra analyserar behov, gör prioriteringar och driver utveckling. Det handlar inte om att genomföra aktiviteter, utan om att skapa förutsättningar för att de ska fungera långsiktigt.
Du blir en del av ett team som arbetar nära varandra, där samsyn, dialog och gemensamma bedömningar är centrala i uppdraget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stötta föreningar i deras utveckling, med fokus på hållbarhet, struktur och långsiktighet
• Leda dialoger med föreningar där ni tillsammans konkretiserar utvecklingsbehov, prioriteringar och vägar framåt
• Handlägga och bedöma ansökningar om projektstöd, inklusive prioritering utifrån givna kriterier
• Bidra till att skapa samsyn och samverkan mellan olika aktörer i ett område
• Arbeta med folkbildning och utbildningsinsatser som stärker föreningarnas kapacitet
• Följa upp insatser och bidra till lärande och utveckling av arbetssätt
Personprofil
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i att arbeta i komplexa sammanhang och som motiveras av att utveckla, snarare än att genomföra.
Du:
• har erfarenhet från idrottsrörelsen, föreningsliv eller liknande verksamheter
• har förståelse för de utmaningar som finns i socioekonomiskt utsatta områden
• är van att göra avvägningar och fatta beslut i situationer där det inte finns enkla svar
• är strukturerad och har god administrativ förmåga
• bygger förtroende och goda relationer med olika målgrupper
• är kommunikativ, lyhörd och anpassar dig till olika sammanhang
• trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra
Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete, processledning eller samverkan mellan olika aktörer.
Om Idrottsklivet
Idrottsklivet är en nationell satsning med syfte att stärka idrottsrörelsens närvaro i områden med socioekonomiska utmaningar. Uppdraget handlar om att skapa långsiktiga förutsättningar för ett starkt föreningsliv – inte kortsiktiga insatser.
Inom RF-SISU Stockholm arbetar vi med att komplettera specialidrottsförbundens arbete och bidra till att skapa hållbara strukturer lokalt, tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsutveckling
• Ett kvalificerat uppdrag med stort eget ansvar
• Ett engagerat och kunnigt team där vi lär av varandra
• Möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt inom ett nationellt uppdragPubliceringsdatum2026-06-30Övrig informationÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Anställning: Tidsbegränsad anställning på två år Arbetstid: Oreglerad arbetstid. Kvälls- och helgarbete förekommer Plats: Stockholm/Solna
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på, jannica.skarvinge@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen
Företagspresentation
Om RF-SISU Stockholm
RF-SISU Stockholm är idrottsrörelsens regionala organisation i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.
Vi bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning, utbildning och utvecklingsinsatser i föreningar och förbund. På vårt kansli i Solna arbetar ett engagerat team som drivs av att göra verklig skillnad för föreningslivet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Rf- Sisu Kontakt
Jannica Skärvinge Jannica.skarvinge@performiq.se Jobbnummer
9984745