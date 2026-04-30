Idrottsinstruktör till Sanda Idrottscentrum, RIG Simning
2026-04-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Lärglädje börjar med dig. Vill du bli en av våra idrottsinstruktörer i RIG Simning och vara en del av en engagerad och professionell personalstyrka som med glädje antar de utmaningar det innebär att verka i en framgångsrik skola? Vill du vara med och bidra till högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Då är det här jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Som idrottsinstruktör på Sanda Idrottscentrum arbetar du i första hand med undervisning och de uppgifter som hör RIG Simning till. I vår verksamhet ska varje elev få möjlighet att utmanas för att nå toppen av sin potential. Du har som uppgift att ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd, flexibel och följsam för varje elevs förutsättningar och behov. Din tilltro till elevernas förmåga att utvecklas ska vara hög och du besitter förmågan att fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Hos oss är undervisningen av hög kvalité. Vi sätter ribban högt och skapar en inspirerande lärmiljö varje dag. Därför söker vi dig som vill matcha den nivån - som brinner för att leverera undervisning på topp och bidra till att våra elever får det allra bästa. Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett högpresterande team? Då är du den vi söker!
Välkommen till oss
Sanda Utbildningscentrum i Huskvarna består av fyra olika skolformer; Sandagymnasiet, Sanda anpassad gymnasieskola, Sanda anpassad grundskola och Sanda idrottshögstadium. På Sanda Utbildningscentrum går det cirka 1400 elever och vi är ungefär 200 anställda där våra gemensamma ledord är Glädje, Engagemang, Trygghet, Utmaning och Professionalism. Sandagymnasiet är ett av de ledande idrottsgymnasierna i Sverige där vi erbjuder våra elever goda förutsättningar att kombinera studier och idrott på alla nivåer. Sandagymnasiet fokuserar på att elevens förmågor i alla skolans ämnen, i sin idrott och sociala kompetens.
Sanda Idrottscentrum är en del av Sandagymnasiet där idrottsutbildning bedrivs på skoltid som en del av gymnasieutbildningen. Av nämnda 1400 elever så läser ca 550 idrottselever någon av våra tre idrottsutbildningar; RIG (Riksidrottsgymnasium), NIU (Nationell idrottsutbildning) och LIU (Lokal idrottsutbildning). Per dags dato har vi 13 RIG/NIU-utbildningar på Sanda Idrottscentrum. Inom simsporten bedriver vi idrottsutbildning både inom ramen för RIG, NIU och LIU.
Din kompetens
Vi söker dig i första hand som har adekvat pedagogisk utbildning (Sports coaching, kompletterande pedagogisk utbildning, KPU) och som är behörig för att undervisa i ämnet specialidrott med inriktning på RIG Simning. Du har kunskaper och erfarenhet av simsporten genom uppdrag inom föreningslivet med samma fokus på målgrupp (åldersstruktur) som vi har i vår verksamhet. Du har även genomfört Svenska Simförbundets utbildning "Licensierad simtränare för junior/senior". Grundläggande IT-kompetens är ett krav. Vi fäster stor vikt i att ta ansvar för relevant kompetensutveckling, aktivt deltagande i vårt systematiska kvalitetsarbete och kollegiala lärande samt förmågan att vilja växa tillsammans med andra i kollegiet. Personlig lämplighet är av stor betydelse.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola:
Hos polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Om du som söker innehar lärarlegitimation i ämnena specialidrott och tränings- och tävlingslära ser vi gärna att du bifogar en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Dennis Aulander, chef Sanda Idrottscentrum, tfn 036-106593, dennis.aulander@jonkoping.se
Martina Aronsson, ansvarig RIG Svenska Simförbundet, tfn 0708-777 571, martina.aronsson@svensksimidrott.se
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
551 89 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Dennis Aulander dennis.aulander@jonkoping.se 036-106593
