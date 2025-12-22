ICC Manager/Lead till Sveriges Riksbank
2025-12-22
Riksbanken är Sveriges centralbank och är en samhällsbärande myndighet och nyckelspelare i svensk ekonomi. Vi befinner oss på en omfattande förändringsresa inom IT-utveckling, integration, data, AI och säkerhet. Nu har du möjlighet att få axla en strategisk nyckelroll och vara med och påverka på resan framåt.
Vill du forma framtidens integrationsplattform i en organisation där integration är verksamhetskritiskt? Vi söker en ledare till vårt Integration Competence Center (ICC). I rollen är du produktledare och förvaltningsledare, med ett helhetsansvar för Riksbankens integrationsplattform. Ditt fokus är att framtidssäkra och leda plattformen in i nästa fas.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Riksbankens ICC är en etablerad och central funktion som under många år har byggt upp bankens integrationsförmåga. Rollen som ICC Manager/Lead är ny och skapas för att ta ett samlat ansvar för plattformens strategi, styrning och utveckling - ansvar som idag är fördelat på flera personer.
Du äger helheten: från strategisk riktning och utveckling till förvaltning och framtida vägval. Uppdraget innebär att vidareutveckla plattformen för nya behov samtidigt som du säkerställer stabil och tillförlitlig drift av befintliga integrationer.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete och kräver gedigen teknisk förståelse för att kunna fatta välgrundade beslut och driva arbetet framåt. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, verksamhet och arkitektur och guidar den tekniska inriktningen för att säkerställa att ICC skapar värde för hela organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Äga och utveckla ICC:s strategi, tjänsteutbud och långsiktiga inriktning
• Helhetsansvar för integrationsplattformens produkt, förvaltning och utveckling
• Säkerställa stabil, säker och skalbar drift
• Ansvara för utvecklar- och användarupplevelse samt internt stärka positioneringen av ICC
• Driva plattformsutveckling utifrån verksamhetens behov
• Hantera leverantörer, verktygsekosystem och beslut kring köp eller egenutveckling
• Ansvara för budget, kostnadsoptimering, upphandling och avtalsdialoger
• Omvärldsbevaka och guida teknik- och arkitekturbeslut
• Leda och utveckla ICC-teamet genom resurs- och kapacitetsplanering (utan formellt personalansvar)
• Vid behov projektleda övergripande förändringsinitiativ
DITT TEAM
ICC består av två anställda och sex konsulter samt ett tvärfunktionellt samarbete med utvecklare och arkitekter. ICC är en del av enheten IT-utveckling och Dataplattform som hanterar egenutvecklade applikationer och gemensamma plattformar för utveckling, test, data och AI.
Du arbetar tätt tillsammans med dina intressenter, team, arkitekter, infrastrukturspecialister och säkerhetsexperter i en miljö som värdesätter teknisk excellens och kunskapsdelning.
MER OM DIG
Vi söker dig som kombinerar djup teknisk kompetens med strategiskt tänkande och ett tydligt ledarskap. Du förstår vikten av att ha en stabil drift och effektiv förvaltning och är strukturerad, ansvarstagande och van att driva frågor från idé till implementation.
Med ett förtroendefullt och relationsskapande sätt bygger du broar mellan teknik och verksamhet, navigerar olika kontaktytor och intressenter och skapar engagemang kring förändring. Du är bekväm i rollen som övergripande projektledare i komplexa miljöer.
Skallkrav:
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis datavetenskap eller motsvarande relevant arbetserfarenhet vi bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av integration och integrationsplattformar
• Stark teknisk bakgrund och förståelse för moderna arkitekturmönster, event-driven arkitektur samt SDLC och versionshantering
• God förståelse för säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet i verksamhetskritiska system
• Erfarenhet av produktägarskap, teknikledning eller liknande strategisk roll
• Förmåga att leda projekt och driva förändring
• Erfarenhet av att leda och utveckla team
• Budget- och kostnadsansvar inom IT samt erfarenhet av leverantörshantering och avtalsförhandling
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av:
• TIBCO:s integrationsverktyg
• Andra integrationsplattformar
• Message brokers och event-streaming
• Mikrotjänster, containerbaserade arkitekturer, inklusive Kubernetes
• Hybridbaserade eller molnbaserade integrationslösningar
• Molnplattformar
• Verktyg för SDLC och API Management
• IaC och automatisering
• API-management och API-strategier
• Regulatorisk verksamhet, exempelvis statlig verksamhet eller finanssektorn
• Upphandling inom offentlig sektor
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Placering: Huvudkontoret Brunkebergstorg Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster.
ANSÖK
I denna rekrytering samarbetar Riksbanken med rekryteringsföretaget Computer Sweden Recruitment. Deras rekryterare gör ett första urval i samråd med rekryterande chef samt utför intervjuer. De kandidater som går vidare träffar sedan rekryterande chef.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Alexandra Tihinen, rekryteringskonsult, på 070-447 92 24 eller alexandra.tihinen@csrecruitment.se
.
Vi vill ha din ansökan med CV och relevanta betyg senast 2026-01-22. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att du lämnar in examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
