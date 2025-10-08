ICA Supermarket Ösmo söker Jouransvarig!
2025-10-08
Om butiken
ICA Supermarket Ösmo är en områdesbutik med en lugn och familjär atmosfär, belägen på landet med goda kommunikationer. Vi är en platt organisation där alla hjälps åt - oavsett avdelning - och tillsammans skapar vi en välkomnande butik för våra kunder. Här får du arbeta i en miljö där samarbetet står i centrum och där din insats gör verklig skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Som Jouransvarig har du en central roll i butikens kvälls- och helgdrift. Du ansvarar för stängningsrutiner, posthantering och säkerhet, samtidigt som du är delaktig i butikens dagliga arbete med varuplock, exponering och kundservice.
Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill kombinera ansvar med praktiskt arbete i butik. Du arbetar självständigt under jourpassen, men alltid med stöd från ett engagerat team.
Arbetsuppgifter
Stänga butiken 2-3 kvällar per vecka samt varannan helg
Ansvara för posthantering och kassastängning (inkl. tömning av Cash Guard)
Hjälpa till med varuplock och exponering, främst inom frukt & grönt och mejeri
Arbeta i kassan vid behov
Säkerställa kvalitet, ordning, hygien och hög servicenivå
Bidra till butikens drift och utveckling tillsammans med kollegor
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, positiv och serviceinriktad. Du trivs i mötet med kunder, tar gärna initiativ och har förmåga att leda andra när det behövs. Du har ett helhetsperspektiv, är trygg i att fatta beslut och gillar när arbetsdagen bjuder på variation.
Tjänsten passar även dig som studerar och vill kombinera arbete med studier.
Krav för tjänsten
Meriterande:
Erfarenhet från dagligvaruhandel (minst 1 år)
Erfarenhet av stängningsansvar
Erfarenhet från försäljning eller restaurangbranschen
Om anställningen
Omfattning: Deltid, ca 50 % Arbetstider:
2-3 stängningspass per vecka (start mellan 14.00-16.00, stängning kl. 21.00)
Varannan helg, 07.30-15.00 både lördag och söndag
Möjlighet till extrapass vid behov Start: Senast 1 december eller enligt överenskommelse Lön: Enligt kollektivavtal
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
