ICA Maxi Nacka söker varmkökskock
2026-01-23
Varmkock till ICA Maxi Nacka
Som varmkock på ICA Maxi Nacka ansvarar du för tillagning av matlådor och lunchbuffé med fokus på kvalitet smak och tillgänglighet. Du lagar rätter med tydlig förankring i klassisk husmanskost och kompletterar med moderna inslag där säsong och kundernas efterfrågan styr sortimentet. Maten ska vara färdig i rätt tid hålla en jämn kvalitet och presenteras på ett inbjudande sätt.
I rollen planerar du ditt arbete och tar egna initiativ för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde under dagen. Du arbetar nära delikatess bageri och kallkök för att skapa ett samordnat och professionellt helhetsintryck.
Du arbetar strukturerat med recept råvaror och produktion och har god förståelse för kvalitet och kostnad. Ordning hygien och noggrannhet är en naturlig del av ditt arbetssätt och ditt arbete bidrar direkt till en positiv kundupplevelse.
Hos oss får du en stabil arbetsgivare där kompetens, arbetsglädje och yrkesstolthet präglar vardagen.
Vi ser gärna att du
Är en trygg och ansvarstagande varmkock som tar egna initiativ
Trivs i högt tempo och bidrar till ett professionellt arbetsklimat
Har ett genuint intresse för mat med fokus på smak, kvalitet och presentation
Har minst 2-3 års erfarenhet från restaurang, storkök eller butikskök med större volymer
Kan planera och driva produktion samt har god förståelse för råvaror, kvalitet och kostnad
Har kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och vana av digitala system för planering och recept
Meriterande är erfarenhet från butikskök färdigmat eller delikatess med större volymer samt erfarenhet av StoreOffice eller MinButik.Publiceringsdatum2026-01-23Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är heltid med start omgående enligt överenskommelse. Arbetet sker främst dagtid, men helgarbete kan förekomma. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen.Om företaget
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från våran inbjudande saluhall. Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
