IAM-systemutvecklare, Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Gävle
, Sundsvall
, Luleå
Vill du vara med och implementera framtidens lösningar inom Identity & Access Management? Är du redo för en omväxlande roll som ger dig utrymme att bredda din kompetens inom cybersäkerhet? Sök till oss på Arctic Group.
Arctic Group
Arctic Group är ett svenskt IT-konsultbolag i framkant med lång erfarenhet av cybersäkerhet, integrationstjänster och driftsättning av mjukvaruutvecklingsverktyg. Vi befinner oss i en spännande expansionsfas med mål att utöka teamet för att tillsammans utvecklas och göra världen digitalt säkrare. Med hjälp av Identity & Access Management (IAM) och säker AI bygger vi en hållbar och trygg digitalisering för att uppnå en robust säkerhetsnivå hos våra kunder. IAM-systemutvecklare, flera tjänster (Sundsvall, Gävle, Stockholm, Luleå)
Rollen
Tillsammans med teamet kommer du jobba med systemutveckling, förvaltning och implementering inom området cybersäkerhet.
Du kommer utarbeta och implementera säkerhetslösningar, exempelvis med inriktning på olika system för behörighetskontroll samt analysera och hitta lösningar för att skydda mot intrång av obehöriga.
Inom IAM området kommer du tillsammans med övriga i teamet jobba med lösningar för PAM, IGA och Access Management från marknadsledande produktleverantörer (Bland annat Ping Identity, Curity, One Identity, Sailpoint etc.).
Teamet
Du kommer att vara en del av ett glatt och samarbetsvilligt team som är dedikerat till att bygga upp vårt IT-säkerhetsteam med ambitionen att bli större. Teamet består av en mix av erfarna samt nyexaminerade medarbetare. Tillsammans är vi 17 IAM-konsulter, varav 2 Teamledare.
Om dig
Vi söker drivna och lösningsorienterade systemutvecklare med gedigen erfarenhet inom IAM och ett branschintresse för AI och cybersäkerhet. För oss är det viktigt att du är van att ta initiativ och är prestigelös ur ett problemlösningsperspektiv, samt vågar ta dig an komplexa uppgifter och är mån om att vårda kundrelationen. Du är i övrigt van att samarbeta i en dynamisk miljö med flera parallella uppdrag där tydlig kommunikation och att skapa struktur är en självklarhet.
Rollen kräver god svenska och engelska i tal och skrift, samt ofta placering i säkerhetsklass vilket kräver säkerhetsprövning och i många fall svenskt medborgarskap samt registerkontroll.
Vi erbjuder
Hos oss ska alla kunna utvecklas och utmanas i sin yrkesroll och samtidigt hitta en bra balans mellan privatliv och karriär. På Arctic Group råder ett modernt ledarskap och en varm kultur med en tydlig vision, vi tror att samarbete och ansvarskännande team alltid ger det bästa resultatet. Viktiga drivkrafter är också inkluderings- och mångfaldsarbetet där vi är stolta över våra resultat inom både eNPS (Employee Net Promoter Score) = 81 och SHE-index = 74. Utöver det har vi ett generöst medarbetarerbjudande med bland annat anpassade utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag, rekryteringsbonus, härliga resor utomlands tillsammans och inte minst extra ersättning vid föräldraledighet samt attraktiv och trygg tjänstepension. Sedan 2021 ingår vi i cybersecurity-familjen Allurity, vars vision är att vara den ledande europeiska partnern inom cybersäkerhet.
Ansök redan idag!
Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa i ett framgångsrikt företag? Ansök redan idag! Vi går löpande igenom alla ansökningar och kallar till intervju. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
